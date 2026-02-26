Пенсионная реформа в Украине: какой она может быть и когда ждать перемен

Вопрос пенсионной реформы очевиден для парламентариев

С 1 марта в Украине будет проведена очередная индексация пенсий, однако расчет государственных выплат требует системных изменений. Сейчас Кабинет министров разрабатывает законопроект по пенсионной реформе.

Документ уже находится на финальной стадии, поэтому его появление на рассмотрении в парламенте ожидается в ближайшее время. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что нужно знать:

Пенсионная система в Украине морально устарела

Нынешний расчет пенсий не соответствует экономической ситуации

Решить эти проблемы можно через комплексную пенсионную реформу

Что требует изменений

"Нужно пересмотреть сам подход к расчету пенсий. Что я бы предлагал: формула должна учитывать реальные возможности экономики и демографии, а также поступления от ЕСВ. Она должна обеспечивать четкую разницу между пенсиями в зависимости от стажа и заработка. Это позволит отойти от уравниловки, которая возникла из-за массовых доплат. При таком подходе часть нынешних доплат автоматически исчезнет. Они будут поглощены новым, более справедливым размером пенсии", — пояснил Гетманцев.

Даниил Гетманцев

Он подчеркнул, что правила расчета пенсии должны стимулировать людей платить взносы, то есть работать за "белую" зарплату. Каждый гражданин должен четко отдавать себе отчет, если он проработал всю жизнь и платил взносы в Пенсионный фонд, он получит достойную госвыплату.

"Базовая пенсия должна быть гарантией от государства для всех работающих на выплату фактического прожиточного минимума, без исключений. Такой подход позволит обеспечить и минимальные гарантии от государства и учесть личный вклад человека через честное распределение страховой части пенсии", — отметил Гетманцев.

Когда будет проведена пенсионная реформа

По словам нардепа, точечные решения в виде индексаций и доплат следует отменить. Именно поэтому уже разрабатывается проект пенсионной реформы.

"Пенсионная реформа уже давно назрела, и это стало очевидно в ходе всей дискуссии. По информации правительства, подготовка реформы продолжается. Законопроект, по словам чиновников, находится на финальной стадии. Поэтому его появление ожидается в ближайшее время", — рассказал Гетманцев.

Даниил Гетманцев

