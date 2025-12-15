Укр

Была одной из самых ярких женщин в Раде: где сейчас Королевская, которая сбежала из Украины перед войной

Галина Струс
Читати українською
Наталья Королевская была не только депутатом, но и министром социальной политики
Наталья Королевская была не только депутатом, но и министром социальной политики. Фото Коллаж "Телеграф"

Наталья Королевская — одиозная экс-нардеп, которая с семьей выехала из Украины еще до полномасштабного вторжения в 2022 году. Спустя более года, в 2023 году ее лишили депутатского мандата.

Что стоит знать:

  • Наталия Королевская была нардепом четырех созывов Верховной Рады и занимала пост министра социальной политики
  • Она выехала из Украины до полномасштабного вторжения в 2022 году и сейчасживет в Дубае
  • В феврале 2023 года ее лишили депутатского мандата, а НАБУ объявило Королевскую в розыск

"Телеграф" рассказывает, где сейчас Наталья Королевская, которую называли одной из самых ярких и красивых женщин в украинском парламенте.

Королевская и ее политическая карьера

Наталья Королевская родилась 18 мая 1975 года в городе Красный Луч Луганской области, сейчас ей 50 лет. Известно, что она окончила экономический факультет Восточноукраинского национального университета, а позже Донецкую государственную академию управления.

Наталья Королевская фото

До политики Королевская работала финансовым директором и руководила семейным бизнесом (ОАО "Луганскхолод"). Свою политическую карьеру начинала в 2006 года, став народным депутатом 5 созыва ВР от партии Тимошенко.

В 2007 она продолжила депутатскую деятельность уже в 6 созыве ВР, все еще будучи представительницей Блока Юлии Тимошенко. Это продолжалось до декабря 2012 года. А уже с 24 декабря 2012 года по 24 февраля 2014 года Королевская занимала должность министра социальной политики Украины в правительстве Николая Азарова.

Наталья Королевская фото

В 2014 году она снова стала народным депутатом, уже от партии "Оппозиционный блок". Затем снова попала в Раду после выборов в 2019 году от "ОПЗЖ". Это продолжалось до 2023 года, пока ее не лишили депутатского мандата.

Где сейчас Наталья Королевская?

По информации нескольких источников, сейчас Королевская находится в ОАЭ. Она с мужем-депутатом Юрием Солодом в 2022 году перед началом полномасштабной войны в Украине выехали жить в Дубай и имеют там элитную недвижимость.

Наталья Королевская фото

В 2023 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило Наталью Королевскую в розыск. Она подозревается в недостоверном декларировании. Ранее расследователи проекта "Схемы" информировали, что окружению Королевской за последние годы отошел контроль над "Эпицентрами" на временно оккупированных территориях Украины.

Наталья Королевская фото

Ранее "Телеграф" рассказывал, какая фотосессия Королевской в 2010 году сделала настоящий фурор. Как выглядела экс-нардеп в разгар своей политической карьеры.

