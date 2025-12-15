Была одной из самых ярких женщин в Раде: где сейчас Королевская, которая сбежала из Украины перед войной

Депутата лишили мандата спустя более года после побега

Наталья Королевская — одиозная экс-нардеп, которая с семьей выехала из Украины еще до полномасштабного вторжения в 2022 году. Спустя более года, в 2023 году ее лишили депутатского мандата.

Что стоит знать:

Наталия Королевская была нардепом четырех созывов Верховной Рады и занимала пост министра социальной политики

Она выехала из Украины до полномасштабного вторжения в 2022 году и сейчасживет в Дубае

В феврале 2023 года ее лишили депутатского мандата, а НАБУ объявило Королевскую в розыск

"Телеграф" рассказывает, где сейчас Наталья Королевская, которую называли одной из самых ярких и красивых женщин в украинском парламенте.

Королевская и ее политическая карьера

Наталья Королевская родилась 18 мая 1975 года в городе Красный Луч Луганской области, сейчас ей 50 лет. Известно, что она окончила экономический факультет Восточноукраинского национального университета, а позже Донецкую государственную академию управления.

До политики Королевская работала финансовым директором и руководила семейным бизнесом (ОАО "Луганскхолод"). Свою политическую карьеру начинала в 2006 года, став народным депутатом 5 созыва ВР от партии Тимошенко.

В 2007 она продолжила депутатскую деятельность уже в 6 созыве ВР, все еще будучи представительницей Блока Юлии Тимошенко. Это продолжалось до декабря 2012 года. А уже с 24 декабря 2012 года по 24 февраля 2014 года Королевская занимала должность министра социальной политики Украины в правительстве Николая Азарова.

В 2014 году она снова стала народным депутатом, уже от партии "Оппозиционный блок". Затем снова попала в Раду после выборов в 2019 году от "ОПЗЖ". Это продолжалось до 2023 года, пока ее не лишили депутатского мандата.

Где сейчас Наталья Королевская?

По информации нескольких источников, сейчас Королевская находится в ОАЭ. Она с мужем-депутатом Юрием Солодом в 2022 году перед началом полномасштабной войны в Украине выехали жить в Дубай и имеют там элитную недвижимость.

В 2023 году Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило Наталью Королевскую в розыск. Она подозревается в недостоверном декларировании. Ранее расследователи проекта "Схемы" информировали, что окружению Королевской за последние годы отошел контроль над "Эпицентрами" на временно оккупированных территориях Украины.

