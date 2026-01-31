Родительскую хату превратил в особняк: как выглядит дом Кучмы в селе на Черниговщине (фото)

В честь Кучмы в родном селе назвали улицу

Леонид Кучма — единственный президент Украины, который возглавлял страну два срока подряд. Родился он в селе Чайкино в Черниговской области, где на месте родительской хаты возвел себе четырехуровневый особняк.

Что известно:

Экс-президент Украины Леонид Кучма родился в селе Чайкино, которое находится в 20 км от границы с Россией

На месте деревянной родительской хати Леонид Кучма возвел себе кирпичный особняк

Как выглядит дом Кучмы в родном селе на Черниговщине

Малой родиной второго президента Украины Леонида Кучмы является село Чайкино в Новгород-Северском районе Черниговской области. Когда он занял пост главы государства, то не забыл про родной край, а способствовал его развитию и оставил там свое наследие.

Леонид Кучма родился в Чайкино в Черниговской области

Вырос Леонид Кучма в небольшой деревянной хате, но в 2000-2003 годах на месте родительсткого дома возвел себе кирпичный особняк, который является в селе самым красивым. Его площадь составляет около 600 кв. м.

Дом Кучмы в родном селе Чайкино, Фото: zruchno.trave

С улицы кажется, что дом всего двухэтажный, однако на самом деле он четырехуровневый. Кучма хотел в родном селе небольшой домик для себя, чтобы приезжать и ностальгировать.

На месте родительского дома Кучмы построили особняк

Но по неподтвержденным данным, особняком экс-президент остался не очень доволен, поэтому передал его селу. На четвертом этаже в большом зале работала общедоступная детская библиотека, а остальные комнаты оставались жилыми, и там вероятно, Кучма останавливался, когда приезжал в родное село. Как сейчас используется особняк — неизвестно.

Как выглядит особняк Кучмы в селе Чайкино, Фото: our-caravaning

Кроме этого, бывший президент активно поддерживал развитие Чайкино. Он провел жителям села газ, проложил новую дорогу, построил современные здания для сельсовета, школы и детского сада, а также открыл местную гостиницу.

Одним из самых заметных проектов в селе стала церковь Святой Параскевы, названная в честь матери Кучмы. Она поражает размерами и величием, а ее купола украшены сусальным золотом. В честь самого Кучмы в Чайкино назвали улицу.

Церковь, названная в честь матери Кучмы, Фото: our-caravaning

