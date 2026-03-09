Где и когда смотреть "Оскар 2026" с украинским переводом: график трансляций

В Украине можно будет посмотреть церемонию награждения онлайн бесплатно

В это воскресенье, 15 марта, в Лос-Анджелесе пройдет церемония награждения Американской киноакадемии "Оскар". Ее можно будет посмотреть в Украине с прямым переводом и переводом жестовым языком в прямом эфире.

Транслировать кинособытие будет телеканал "Суспiльне Культура". Как сообщается, прямой эфир в Украине пройдет в ночь с 15 на 16 марта, его можно будет посмотреть бесплатно.

Уже известно, что комментировать церемонию награждения будет актер театра и кино, театральный режиссер Алексей Гнатковский. Он же станет и ведущим предшоу. Синхронный перевод будут обеспечивать Юрий Мазур и Людмила Дяченко, а за перевод на жестовой речь будут отвечать Анфиса Худашова и Лада Соколюк.

График бесплатных трансляций

23:00 — предшоу Оскар 2026

00:30 — Красная дорожка.

01:00 — Церемония награждения.

Прогнозы букмекеров на Оскар 2026

До церемонии "Оскар" 2026 года, которая запланирована на 15 марта, осталось совсем немного времени. Букмекеры и рынки предсказаний уже сформировали список явных фаворитов.

Лучший фильм

"Одна битва за другой" (One Battle After Another) — шансы оцениваются в 75–80%.

"Грешники" (Sinners) — около 20–22%.

Лучшая мужская роль

Майкл Б. Джордан ("Грешники") — вероятность победы около 48%.

Тимоти Шаламе ("Марти Суприм") — идет вплотную, шансы около 45%.

Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой").

Лучшая женская роль

Джесси Бакли ("Гамнет") — абсолютный лидер гонки, вероятность победы оценивается выше 90%.

Анджелина Джоли ("Мария") — шансы около 10%.

Анджелина Джоли снялась в фильме "Мария". Фото: Getty Images

Лучшие костюмы

"Франкенштейн" — лидер за счет сложной работы над эпохой и образами монстров.

"Мария" — за воссоздание гардероба оперной дивы Марии Каллас.

Лучший адаптированный сценарий

"Гамнет" (сценарий по одноименному бестселлеру Мэгги О'Фаррелл).

"Франкенштейн" (новая интерпретация классики Мэри Шелли).

Лучший международный фильм

"Сентиментальная ценность" (Sentimental Value, Норвегия) — режиссер Йоаким Триер.

"Все, что мы представляем как свет" (All We Imagine as Light, Индия).

