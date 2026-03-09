Где и когда смотреть "Оскар 2026" с украинским переводом: график трансляций
В Украине можно будет посмотреть церемонию награждения онлайн бесплатно
В это воскресенье, 15 марта, в Лос-Анджелесе пройдет церемония награждения Американской киноакадемии "Оскар". Ее можно будет посмотреть в Украине с прямым переводом и переводом жестовым языком в прямом эфире.
Транслировать кинособытие будет телеканал "Суспiльне Культура". Как сообщается, прямой эфир в Украине пройдет в ночь с 15 на 16 марта, его можно будет посмотреть бесплатно.
Уже известно, что комментировать церемонию награждения будет актер театра и кино, театральный режиссер Алексей Гнатковский. Он же станет и ведущим предшоу. Синхронный перевод будут обеспечивать Юрий Мазур и Людмила Дяченко, а за перевод на жестовой речь будут отвечать Анфиса Худашова и Лада Соколюк.
График бесплатных трансляций
- 23:00 — предшоу Оскар 2026
- 00:30 — Красная дорожка.
- 01:00 — Церемония награждения.
Прогнозы букмекеров на Оскар 2026
До церемонии "Оскар" 2026 года, которая запланирована на 15 марта, осталось совсем немного времени. Букмекеры и рынки предсказаний уже сформировали список явных фаворитов.
- Лучший фильм
"Одна битва за другой" (One Battle After Another) — шансы оцениваются в 75–80%.
"Грешники" (Sinners) — около 20–22%.
- Лучшая мужская роль
Майкл Б. Джордан ("Грешники") — вероятность победы около 48%.
Тимоти Шаламе ("Марти Суприм") — идет вплотную, шансы около 45%.
Леонардо Ди Каприо ("Одна битва за другой").
- Лучшая женская роль
Джесси Бакли ("Гамнет") — абсолютный лидер гонки, вероятность победы оценивается выше 90%.
Анджелина Джоли ("Мария") — шансы около 10%.
- Лучшие костюмы
"Франкенштейн" — лидер за счет сложной работы над эпохой и образами монстров.
"Мария" — за воссоздание гардероба оперной дивы Марии Каллас.
- Лучший адаптированный сценарий
"Гамнет" (сценарий по одноименному бестселлеру Мэгги О'Фаррелл).
"Франкенштейн" (новая интерпретация классики Мэри Шелли).
- Лучший международный фильм
"Сентиментальная ценность" (Sentimental Value, Норвегия) — режиссер Йоаким Триер.
"Все, что мы представляем как свет" (All We Imagine as Light, Индия).
