Известный кинокритик предсказала всех победителей "Оскара" в 2026 году

Это будет 98-я церемония вручения наград "Оскар"

В ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе состоится церемония награждения кинопремии "Оскар 2026". На мероприятии отметят лучшие фильмы и актерские достижения.

Известный кинокритик Эми Николсон предсказала, кто получит престижную награду в каждой из номинаций. Она объяснила, почему, по ее мнению, эти фильмы и актеры достойны победы.

Кто может получить "Оскар 2026"

Кинокритик Эми Николсон считает, что "Оскар" в номинации "Лучший фильм" получит кинолента "Грешники". По ее словам, в нем есть острый сюжет и глубокая историческая драма, показывающая борьбу за выживание в условиях расового неравенства.

В категории "Лучший режиссер" может победить Пол Томас Андерсон за фильм "Одна битва за другой". В этом фильме он мастерски объединил жанр черного комедийного боевика с острой политической сатирой и удачно раскрыл характеры персонажей.

По мнению критика, "Лучшей актрисой" станет Роуз Бирн за роль в фильме "Я не железная". Эми считает, что она смогла передать зрителям эмоциональное состояние героини и заставить их сопереживать каждому ее шагу.

"Оскар" в номинации "Лучший актер" может забрать домой Тимоти Шаламе за фильм "Марти Суприм. Гений комбинаций". Актер смог мастерски перевоплотиться в эксцентричного персонажа и раскрыть в нем зрелый драматический талант.

Тимоти Шаламе, Фото: Getty Images

В категории "Лучший актер второго плана", по мнению Эми, победит Стеллан Скарсгард за фильм "Сентиментальная ценность". Ему удалось передать внутренний конфликт и сложные отношения персонажа с семьей и коллегами, создав глубокий и трогательный образ.

"Лучшей актрисой второго плана" может стать Таяна Тейлор за роль в фильме "Одна битва за другой". Кинокритик отметила, что она достойна награды за потрясающую искренность и живые эмоции, которые сделали ее роль самой трогательной в киноленте.

В номинации "Лучший адаптированный сценарий" кинопремию может получить "Франкенштайн". Фильм представил свежий взгляд на классику, превратил знакомый сюжет в актуальное размышление о человечности.

По словам Николсон, победу в категории "Лучший оригинальный сценарий" одержит фильм "Грешники". В нем острые социальные темы мастерски вплетены в захватывающий и непредсказуемый триллер.

"Лучшим анимационным фильмом" может стать "Кейпоп-охотницы на демонов". Он достоин победы за уникальный визуальный стиль и сочетание музыки с динамичным экшеном.

"Кейпоп-охотницы на демонов", Фото: Getty Images

Премию "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм", как считает Эми, получит кинолента "Идеальный сосед". Он достоин награды за выстроенное напряжение и способность превратить обычное наблюдение за человеком в глубокую психологическую драму.

В категории "Лучший международный фильм" награду может одержать "Сират" — эта лента сочетает философскую глубину с увлекательным сюжетом, побуждая зрителя к размышлениям.

