Борьба за Оскар 2026: все претенденты на премию во всех номинациях

Среди фаворитов — ленты Райана Куглера и Пола Томаса Андерсона, а некоторые ожидаемые имена остались вне списка

В этом году церемония "Оскар" состоится в ночь с 15 на 16 марта в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. За статуэтки будут соревноваться десятки лент, актеров и кинематографистов в 24 категориях.

Больше всего номинаций в этом году получила лента "Грешники" режиссера Райана Куглера — 16, тогда как "Одна битва за другой" Пола Томаса Андерсона имеет 13 номинаций. Самым молодым актером, номинированным на "Оскар" трижды, стал Тимоти Шаламе со времен Марлона Брандо.

Одним из разочарований для многих поклонников стало то, что Пол Мескаль не получил номинации "Лучший актер второго плана". Его считали одним из главных фаворитов ролью в фильме "Гамнет".

Претенденты на "Оскар 2026"

В категории "Лучший фильм года" сразятся "Гамнет", "Франкенштайн", "Поезд во снах", "Грешники", "Бугония", "Марти Суприм. Гений комбинаций", "F1", "Одна битва за другой", "Тайный агент", "Сентиментальная ценность".

Трейлер к фильму "Грешники"

На награду в категории "Лучший режиссер или режиссер года" претендуют Йоаким Триер ("Сентиментальная ценность"), Пол Томас Андерсон ("Одна битва за другой"), Райан Куглер, ("Грешники"), Джош Сефди ("Марти Суприм. Гений комбинаций").

"Лучшим актером года" может стать Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций"), Итан Гоук ("Голубая луна"), Леонардо Ди Каприо, "Одна битва за другой", Майкл Б. Джордан, ("Грешники"), Вагнер Мора ("Тайный агент").

Тимоти Шаламе. Фото: Getty Images

На "Лучшую актрису года" номинировали Кейт Гадсон ("Песнь любви"), Роуз Бирн ("Я не железная"), Джесси Бакли, ("Гамнет"), Эмма Стоун ("Бугония"), Ренате Рейнсве ("Сентиментальная ценность").

На "Лучшую актрису второго плана" номинированы Эль Фаннинг ("Сентиментальная ценность"), Эми Мэдиган ("Оружие"), Вунми Мосаку ("Грешники"), Теяна Тейлор ("Одна битва за другой"), Инга Ибсдоттер Лиллеаас.

Трейлер фильма "Сентиментальная ценность"

"Лучший актер второго плана" — Джейкоб Элорди ("Франкенштайн"), Бенисио Дель Торо ("Одна битва за другой"), Шон Пенн ("Одна битва за другой"), Делрой Линдо ("Грешники"), Стеллан "Скашгорд"

"Лучший оригинальный сценарий" — "Голубая луна", "Это был просто несчастный случай", "Марти Суприм. Гений комбинаций", "Сентиментальная ценность", "Грешники".

"Лучший адаптированный сценарий" — "Бугония", "Франкенштайн", "Гамнет", "Одна битва за другой", "Поезд во снах".

Трейлер к фильму "Франкенштайн"

"Лучший иностранный фильм" — "Тайный агент", "Это был просто несчастный случай", "Сентиментальная ценность", "Сират", "Голос Хинд Раджаб".

"Лучший мультфильм" — "Арко", "Элио", "Кейпоп-охотницы на демонов", "Маленькая Амели, или Герой дождя", "Зоотрополис 2".

Также среди категорий — "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж", "Лучшая музыка (саундтрек)", "Лучшие костюмы", "Лучший грим и прически", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты". Церемонию награждения проведет американский комикКонан О’Брайен.

