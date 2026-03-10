"Оскар" с привкусом триколора? Есть ли на премии российский след в этом году

Украинских фильмов в номинациях нет

В ночь с 15 на 16 марта состоится 98 церемония вручения премии "Оскар" в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. В 24 категориях представлены ленты, актеры и кинематографисты, а ведущим второй год подряд станет комик Конан О’Брайен. Однако и в этот раз не обошлось без российского следа.

И хотя среди основных актерских номинаций нет ярких пророссийских фигур или откровенно пророссийских артистов, "Оскар" может получить кинолента российского режиссера, а также фильм "Господин Никто против Путина".

Анимационный шорт "Три сестры" от российского режиссера Константина Бронзита также вошел в номинации в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм". В фильме рассказывается о трех сестрах, которые живут на отдаленном острове и почти не общаются между собой. Их жизнь однообразна и замкнута, а появление постороннего мужчины нарушает привычный порядок и вызывает ссоры и недоразумения.

Что известно о режиссере

Константин Бронзит — один из самых известных российских аниматоров и трижды номинант на "Оскар". Он работает в анимации с 1990-х и создал много короткометражек. В 2006 году режиссер получил звание заслуженного деятеля искусств России, а в 2012-м – благодарность от Министерства культуры РФ за вклад в развитие анимационного кино.

В 2016 году ему присудили премию Президента России в области литературы и искусства за работы для детей и подростков, которую он получил лично из рук Путина во время церемонии в Кремле.

Путин и Константин Бронзит в 2016 году. Фото: Kremlin.ru

26 февраля 2022 года Бронзит подписал открытое письмо вместе с более чем 370 другими российскими режиссерами, продюсерами и аниматорами, где осудил полномасштабное вторжение России в Украину, по данным Википедии.

"Господин Никто против Путина"

Кинолента номинируется на "Оскар" в категории "Лучший документальный полнометражный фильм". Картина снята на основе реальных видео, которые бывший педагог с русского Урала снимал в одной из школ России.

Лента показывает, как в некоторых учебных заведениях в России после начала полномасштабного вторжения в 2022 начали появляться "патриотические" мероприятия и элементы пропаганды.

Фильм уже получил премию BAFTA 2026. Его создали российский бывший учитель Павел Таланкин и американский режиссер Дэвид Боренштейн. Таланкин снимал скрытые материалы о российской школьной пропаганде, а Боренштейн отвечал за монтаж и режиссуру ленты.

В то же время в номинанты на "Оскар" не попали украинские ленты "2000 метров к Андреевке" Мстислава Чернова и короткометражная анимация "Я умерла в Ирпене" Анастасии Фалилеевой. Эти фильмы были только в шорт-листе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему фильму "Господин Никто против Путина" нужен "Оскар". Мы собрали все о сюжете фильма.