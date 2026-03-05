Есть шанс на откат: аналитик назвал условие, при котором доллар снова опустится ниже 43 грн

Подобные процессы происходят и на мировых валютных рынках

Курс доллара в Украине в последние дни медленно, но растет уже достигнув более 43 гривен. На него повлиял военный конфликт на Ближнем Востоке.

Что нужно знать:

Доллар еще может опуститься ниже 43 грн

В случае затягивания конфликта гривна продолжит девальвировать

Официальный курс НБУ поднялся с 43,455 до 43,717 грн за доллар в сутки

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко для материала "Телеграфа" Весенний шок для валюты: что происходит с долларом и чего ждать в марте объяснил, что курс еще может опуститься ниже этой отметки. Такой сценарий возможен, если война в Персидском заливе скоро закончится.

Если же война затянется, украинцы увидят дальнейшую девальвацию, то есть гривна будет дешеветь по отношению к доллару. Он подчеркнул, что подобный процесс сейчас происходит во всем мире.

Что с курсом доллара 5 марта

Только за последние сутки с 4 на 5 марта курс доллара в Украине заметно вырос. По данным сайта Минфин, средний курс покупки в банках повысился с 43,40 грн. до 43,60 грн. за доллар (+20 коп.), а продажи — с 43,875 грн. до 44,195 грн. (+32 коп.).

Курс доллара США к гривне на 5 марта

В то же время официальный курс, установленный Нацбанком, вырос с 43,455 грн до 43,717 грн за доллар, то есть примерно на 26 копеек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что помимо валюты, растет цена на природный газ из-за военных действий на Ближнем Востоке. Это может повлиять на цены в Украине.