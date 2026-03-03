Прогнозы оправдались: доллар установил новый рекорд в Украине, сколько стоит

Евро в сравнении с долларом, наоборот, падает

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 4 марта. Доллар обновил исторический максимум, достигнув отметки 43,45 грн.

Что нужно знать:

За день доллар вырос, евро немного подешевел

Евро стоит 50,45 грн

Курс доллара продолжает расти, согласно прогнозам

Соответствующая информация была опубликована на сайте Нацбанка Украины. Был установлен официальный курс валют на 4 марта: доллар будет стоить 43,45 гривны, а евро – 50,45 гривны.

По состоянию на 3 марта курс доллара США — 43,23 гривны. В сравнении со 2 марта, цена американской валюты увеличилась на 14 копеек. А вот цена евро упала на 26 копеек.

Курс доллара и евро. Скриншот: Нацбанк

Согласно данным портала "Минфин", средний курс в банках 3 марта следующий:

Покупка — 43,12 грн

Продажа — 43,57 грн

Наличный курс:

Покупка — 43,37 грн

Продажа — 43,50 грн

Курс доллара 3 марта. Скриншот: Минфин

Национальный банк Украины ежедневно публикует официальные курсы валют, которые используются для бухгалтерских расчётов, операций регулятора с госструктурами и в других официальных целях. При этом фактические курсы в банках и обменных пунктах могут отличаться из‑за рыночного спроса и предложения.

Что прогнозировали ранее

В феврале 2026 года экономист, член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в интервью "Телеграфу" комментировал взлет курса доллара в начале 2026 года до 43 грн. Колебания он называл вполне ожидаемыми.

"Стратегия Национального банка Украины (на 2026 — ред.) состоит в том, что он будет держать более или менее стабильную гривну. И эта более или менее стабильная гривна будет колебаться на уровне там 43-43,5 грн/долл", — говорил эксперт.

В то же время Сергей Мамедов говорил, что рост стоимости доллара не вызовет резкий всплеск спроса на наличном рынке. По его словам, в проекте госбюджета был заложен курс 45,7 грн/$, а по прогнозу МВФ он составит 45,4 грн/$. Но в этом году заложенный курс был выше действующего, из-за чего образовался дефицит бюджета из-за несоответствия бюджетного и реального курсов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о худшем способе хранения сбережений во время войны. Важно знать, где безопаснее хранить свои средства — на банковских карточках, наличными или, возможно, стоит обратить внимание на криптовалюту.