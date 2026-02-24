Упустили шанс: украинцы скупали доллары, пока золото дорожало. Сколько можно было заработать?

Украинцы снова не захотели рисковать

Золото в 2025 году стремительно выросло в цене на фоне геополитических рисков. Это была отличная возможность заработать на покупке драгоценных металлов, но, к сожалению, большинство украинцев этот шанс упустило.

Об этом можно сделать вывод из нового отчета Нацбанка по продаже населению металлов с физической поставкой (передачей человеку на руки соответствующего слитка), с января 2025 по январь 2026-го. Так, по данным регулятора, украинцы снова не хотели рисковать и вместо этого вкладывались в привычное – доллар и депозиты. И, похоже, зря. Ведь таким образом, вероятно, была упущена одна из самых хороших возможностей заработать за последние годы.

Почему стоило вкладываться в золото — сухие цифры

Цены на данный вид драгметаллов всего за год взлетели почти в 2,9 раза — с 1430 до 4152 долларов. В конце февраля 2026-го котировки и вовсе доходили до 5190 долларов. Это произошло из-за резких решений США, включая торговые конфликты и геополитические риски. В целом, произошел классический сценарий — больше нестабильности — дороже золото.

Рост цен на золото

Серебро за тот же период повторило динамику с 29,7 долларов до 82,7 долларов за унцию, а в этом году поднималось выше 100 долларов.

Рост цен на серебро

Однако несмотря на это украинцы не спешили вкладываться в драгметаллы, проявляя излишнюю осторожность.

Во что инвестировали в Украине и почему это было ошибкой

Популярностью в Украине уже привычно пользовались:

Доллар (чистая продажа наличной инвалюты в 2025 году составила $7,1 млрд);

Депозиты доллар/гривна (депозиты – на 12%, до 466,9 млрд грн. Приблизительно треть — в валюте, остальная — в гривне)

И это даже при следующих вводных:

Официальный курс доллара за год вырос всего на 2,9% — до 43,3 грн/$.

Долларовые депозиты давали в среднем 1,15% годовых (после налогов – около 0,9%).

Гривневые вклады — около 13,3% до налогообложения и 10,2% "чистыми".

Если сложить все цифры, то можно понять, что на фоне стремительного роста золота (почти в 3 раза) даже самый лучший гривневый депозит выглядит "неочень". С долларом и вовсе при его нынешней динамике таких результатов как у золота можно было ждать целое десятилетие.

Если условно сравнить: актив, который дал +2,9% (доллар), и выросший почти в 2,9 раза (золото) — разница измеряется не процентами, а кратностью.

Сколько украинцы купили золота в 2025 году

За предыдущий год население приобрело банковских металлов 999,9 пробы на 58,4 тыс. троицких унций (1,8 тонны) на общую сумму $56,1 млн. Однако большинство из этих металлов не золото, а серебро (более 1,3 тонны ~ 1,8 миллиона долларов). В это же время золота было приобретено всего лишь 0,4 тонны — на 54,3 миллиона долларов. Платину и палладий не брали вообще.

Покупка драгметаллов в Украине. Источник Нацбанк

Вывод и почему так случилось

Очевидно, что наше население в который раз решило выбрать стабильность вместо волатильности. И на этот раз ставка не сыграла.

К тому же есть некоторые дополнительные нюансы, которые оказывают влияние на рынок:

Большой спред между ценой покупки и обратной продажи банка в Украине — например, в серебре разница на малых слитках может достигать 2,9 раза, в золоте от 8% (на больших слитках) до 16% (на малых);

Покупать такие слитки можно только в небольшом круге банков.

Курсы банковских металлов в Украине

Курсы банковских металлов в Украине

Хотя тут же стоит признать, что даже с учетом этого динамика золота перекрывала банковские комиссии и другие издержки.

Однако ситуацией все же воспользовались инвесторы, зашедшие в металл заранее.

