Упустили шанс: украинцы скупали доллары, пока золото дорожало. Сколько можно было заработать?
-
-
Украинцы снова не захотели рисковать
Золото в 2025 году стремительно выросло в цене на фоне геополитических рисков. Это была отличная возможность заработать на покупке драгоценных металлов, но, к сожалению, большинство украинцев этот шанс упустило.
Об этом можно сделать вывод из нового отчета Нацбанка по продаже населению металлов с физической поставкой (передачей человеку на руки соответствующего слитка), с января 2025 по январь 2026-го. Так, по данным регулятора, украинцы снова не хотели рисковать и вместо этого вкладывались в привычное – доллар и депозиты. И, похоже, зря. Ведь таким образом, вероятно, была упущена одна из самых хороших возможностей заработать за последние годы.
Почему стоило вкладываться в золото — сухие цифры
Цены на данный вид драгметаллов всего за год взлетели почти в 2,9 раза — с 1430 до 4152 долларов. В конце февраля 2026-го котировки и вовсе доходили до 5190 долларов. Это произошло из-за резких решений США, включая торговые конфликты и геополитические риски. В целом, произошел классический сценарий — больше нестабильности — дороже золото.
Серебро за тот же период повторило динамику с 29,7 долларов до 82,7 долларов за унцию, а в этом году поднималось выше 100 долларов.
Однако несмотря на это украинцы не спешили вкладываться в драгметаллы, проявляя излишнюю осторожность.
Во что инвестировали в Украине и почему это было ошибкой
Популярностью в Украине уже привычно пользовались:
- Доллар (чистая продажа наличной инвалюты в 2025 году составила $7,1 млрд);
- Депозиты доллар/гривна (депозиты – на 12%, до 466,9 млрд грн. Приблизительно треть — в валюте, остальная — в гривне)
И это даже при следующих вводных:
- Официальный курс доллара за год вырос всего на 2,9% — до 43,3 грн/$.
- Долларовые депозиты давали в среднем 1,15% годовых (после налогов – около 0,9%).
- Гривневые вклады — около 13,3% до налогообложения и 10,2% "чистыми".
Если сложить все цифры, то можно понять, что на фоне стремительного роста золота (почти в 3 раза) даже самый лучший гривневый депозит выглядит "неочень". С долларом и вовсе при его нынешней динамике таких результатов как у золота можно было ждать целое десятилетие.
Если условно сравнить: актив, который дал +2,9% (доллар), и выросший почти в 2,9 раза (золото) — разница измеряется не процентами, а кратностью.
Сколько украинцы купили золота в 2025 году
За предыдущий год население приобрело банковских металлов 999,9 пробы на 58,4 тыс. троицких унций (1,8 тонны) на общую сумму $56,1 млн. Однако большинство из этих металлов не золото, а серебро (более 1,3 тонны ~ 1,8 миллиона долларов). В это же время золота было приобретено всего лишь 0,4 тонны — на 54,3 миллиона долларов. Платину и палладий не брали вообще.
Вывод и почему так случилось
Очевидно, что наше население в который раз решило выбрать стабильность вместо волатильности. И на этот раз ставка не сыграла.
К тому же есть некоторые дополнительные нюансы, которые оказывают влияние на рынок:
- Большой спред между ценой покупки и обратной продажи банка в Украине — например, в серебре разница на малых слитках может достигать 2,9 раза, в золоте от 8% (на больших слитках) до 16% (на малых);
- Покупать такие слитки можно только в небольшом круге банков.
Хотя тут же стоит признать, что даже с учетом этого динамика золота перекрывала банковские комиссии и другие издержки.
Однако ситуацией все же воспользовались инвесторы, зашедшие в металл заранее.
