Весенний шок для валюты: что творится с долларом и чего ждать в марте

Курс доллара в Украине в начале весны продолжает колебаться, установив новый рекорд — 43,45 грн по состоянию на 4 марта. Это происходит сразу по нескольким причинам — рост цен на нефть, события на Ближнем Востоке и зависимость страны от импорта и электроэнергии. Но чего стоит ожидать украинцам в течение марта?

Экономические эксперты связывают это с глобальной ситуацией на мировом рынке нефти, геополитической напряжённостью и внутренними экономическими факторами. Детальнее об этом они рассказали в комментариях "Телеграфу".

Что происходит с долларом и евро в марте и почему

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин называет основным фактором события на Ближнем Востоке, где продолжается напряжённость и вооруженные конфликты. По его словам, у Нацбанка Украины есть своя стратегия курсообразования — он использует ее в первую очередь для основной цели – для уменьшения уровня инфляции. То есть, есть определенная стратегия замедления инфляционных процессов, особенно сейчас.

У нас более 90% нефтепродуктов – это импорт. Импорт напрямую зависит от курса. То есть в связи с тем, что сейчас выросли на мировом рынке цены на топливо, автоматически вырос спрос на доллар внутри страны. Нацбанк вынужден немножко попускать гривну для того, чтобы каким-то образом адаптировать стратегию инфляционных процессов, которую он имеет. То есть однозначно все происходящее в той или иной степени связано с войной на ближнем востоке и теми перспективами, которые там есть сегодня объяснил эксперт.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказывает, что текущая ситуация на валютном рынке напямую связана с войной на Ближнем Востоке. И подобные спекулятивные игры — нормальное явление.

Что касается падения курса евро, эксперт объясняет, что дело в соотношении евро-доллара.

То есть берется за базу курс доллар-гривна. Потом смотрим на курс по евро-доллар. А "евро-доллар курс", действительно, происходила ревальвация доллара по отношению и евро. Другими словами, если раньше был 1,18, сейчас 1,16. Ну и как результат это перемножили, потому такова ситуация отметил собеседник.

Кандидат наук по государственному управлению, экономический эксперт Юрий Гаврилечко рассказал "Телеграфу", что рост курса доллара это достаточно долгосрочное следствие американской политики, в частности совпадение нескольких факторов — от тарифных войн, которые начал американский президент Дональд Трамп и на которые отреагировали зеркально ЕС и Китай.

И тут оказалось, что для зеркальных ответов нужна зеркальная база, а все-таки мировой резервной валютой является именно доллар. Это немного добавило доллару, потому что дешевый доллар – это улучшение возможности экспорта американской продукции. Соответственно, это усилило бы позиции Трампа и все, кто решил бороться с помощью тарифов, точно проиграли. добавил эксперт.

Еще один важный момент — геополитическое напряжение и обострение ситуации на Ближнем Востоке, война против Ирана. Опасения по поводу возможных ракетных ударов делают инвесторов осторожными: деньги ищут безопасные места для вложений, куда угроза не долетит. В такой ситуации многие вложения идут в США — это считается "тихой гаванью". Кроме того, Федеральная резервная система США держит высокие процентные ставки, что делает вложения в американские облигации ещё более привлекательными.

Что касается евро, его курс падает по нескольким причинам. Во-первых, есть те же факторы "тихой гавани": инвесторы боятся рисков, связанных с Ираном и странами, вступившими в конфликт. Во-вторых, Европа реагирует на кризисы медленнее, потому что ЕС не является единым государством, и бюрократия замедляет решения. Экономика Европы отстает от США по росту и возможностям быстро реагировать на внешние события.

Европейский центробанк снижает учетную ставку. Она там и сейчас ниже, чем в Соединенных Штатах. Соответственно евро тоже таким образом немного слабеет. Ну и опять-таки напомню, тарифные войны. Если евро продолжает быть дорогим, то европейские товары становятся неконкурентноспособными на мировом рынке. подытожил собеседник.

Инвестиционный банкир и финансовый эксперт Сергей Фурса в то же время полагает, что ситуация с долларом — простые колебания. Поэтому, по его словам, значительного колебания сейчас и значительного роста нет.

Почему это могло произойти? В том числе, на фоне укрепления доллара по всему миру, как по отношению к евро, так и по отношению к валюте развивающихся рынков. Думаю, что Национальный банк следит за этой динамикой и потому решил, что будет логично, если и гривня немного ослабит свои позиции по отношению к доллару. объясняет Фурса.

Прогноз по курсу доллара на март 2026

По словам Олега Пендзина, ключевым фактором остаются события на международной арене, в частности война в Персидском заливе.

То есть, когда мы с вами говорим о том, каким мы должны ожидать курс, наверняка стоит понимать те политические последствия, которые будет иметь, в частности эта война и какие последствия для нас будет иметь эта война с точки зрения российско-украинской войны. подчеркнул он.

Рост цен на нефть на мировом рынке ведет к дополнительным доходам для российского главы Владимира Путина. Тогда он будет иметь возможность больше тратить деньги на войну. И это однозначно повлечет за собой усиление военных действий в Украине. Это, по мнению эксперта, напрямую отражается на внутренней экономике страны.

Поэтому сейчас прогнозировать курс валют очень тяжело, но я думаю, что опять же он будет медленно ослабляться, потому что хочу напомнить, что в государственном бюджете на сегодняшний момент стоит курс 45,6 подытожил Пендзин.

В то же время Алексанр Охрименко также добавляет, что все будет зависеть от войны в Персидском заливе. Если она скоро закончится, то курс может даже вернуться к уровню 43 грн или даже будет ниже.

Если война затянется, то соответственно будем видеть дальнейшую девальвацию, потому что война будет толкать на девальвацию и в данном случае, и в Украину. Сейчас по всему миру это происходит. прогнозирует он.

Юрий Гаврилечко говорит, что какие-либо значительные колебания курса вероятны где-то в период полугода. По его словам, валюта в настоящее время ведёт себя непредсказуемо: с одной стороны, Нацбанк и правительство стараются удерживать курс, используя государственные облигации и другие инструменты, чтобы гривна не падала резко. С другой стороны, Украина сильно зависит от импорта и электроэнергии, а часть заводов останавливает производство, что замедляет экономику.

Эксперт выделяет три базовых сценария развития курса:

Небольшие колебания в пределах 1–2% , которые Национальный банк способен сглаживать.

, которые Национальный банк способен сглаживать. Затяжная американо-иранская война , возможное вовлечение других стран (Северная Корея, Китай) — скачок курса может составить 5–10% .

, возможное вовлечение других стран (Северная Корея, Китай) — скачок курса может составить . Умеренно рискованный сценарий: активизация боевых действий в Украине, продолжение конфликта на Ближнем Востоке и задержки внешних кредитов ЕС — курс может просесть на 3–5%.

Эксперт считает, что наиболее вероятен именно третий вариант.

Какие-либо существенные колебания курса возможны где-то за полгода, а не в этом месяце. Сейчас они будут скорее ситуативны и там и там плюс-минус 3% прогнозирует эксперт.

Тем временем Сергей Фурса предполагает, что в марте текущего года значительных колебаний не будет.

