Долар злетить до 50 грн? Що станеться з курсом через виплати 1500 грн українцям

Фахівці розповіли, чи можливі різкі коливання

Нові анонсовані грошові виплати українцям у розмірі 1500 грн. можуть вплинути на валютний ринок. Наразі експерти по-різному оцінюють можливі наслідки для економіки. Які прогнози, на що чекати далі і чи може долар підскочити до 50 гривень?

Що потрібно знати:

Ситуація на валютному ринку може змінитись, якщо тиск на економіку посилиться

На гривню також впливають зовнішні кредити, вартість логістики та зростання імпорту

Долар до кінця року може залишатися приблизно в діапазоні 43–45 грн, Нацбанк контролює курс

"Телеграф" поспілкувався з експертами, які розійшлися у думках щодо подальших наслідків. Одні вважають, що додаткові виплати можуть посилити тиск на валютний ринок та підштовхнути курс долара догори. Інші кажуть, що ситуація залишається контрольованою.

Долар може підскочити до 50 гривень?

Економічний експерт Юрій Гаврилечко розповів у коментарі "Телеграфу", що такий сценарій не виключається, якщо Нацбанк гратиме у валютну гойдалку, як він це робить з курсом євро цього тижня. У всьому світі євро до долара падає, а в Україні вони обидва зростають по відношенню до гривні. Це штучний процес. З природних причин цього не буває

Інші моменти, зокрема невизначеність в отриманні чергових позик з-за кордону, заростання вартості логістики та подальше зростання цін на продукцію внутрішнього виробництва в Україні та, відповідно, збільшення обсягів імпорту також впливають і впливатимуть. Та й відсутність соціально-економічної стратегії в уряду також впливає на курс. Безумовно, цей вплив опосередкований, але в період форс-мажорних та кризових ситуацій його вага може стрімко зростати. сказав експерт.

Крім того, за словами Гаврилечка, ситуація ускладнюється відсутністю стратегічних запасів палива. Це обмежує можливості влади впливати на вартість пального економічними методами, залишаючи лише адміністративні механізми. Антимонопольний комітет України раніше заявляв, що не виявив ознак картельної змови серед продавців палива. Відповідно, інфляція та подальша девальвація точно будуть йти поруч.

Юрій Гаврилечко

Як виплати вплинуть на долар

Економічний оглядач та шеф-редактор порталу "Фінансовий клуб" Руслан Чорний зазначив, що у бюджеті немає грошей та заяви про виплати для українців — форум щедрості, який зовсім у цей час недоречний.

За його словами, дії уряду можуть знову до зростання курсу долара, який уже перевищив 44 гривні.

Можуть. Тому що, як я сказав, це спричинило підвищення курсу вдвічі в 2008 році. І тоді Національний банк не працював настільки професійно, не мав досвіду, який має зараз. Національний банк зараз може підняти облікову ставку, підвищення цін цих кредитів, чим зв’яже частина цих грошей, яких може вистачити через підвищення курсу зазначив співрозмовник.

Руслан Чорний

Долар утримуватимуть

Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман пояснює,що Національний банк має абсолютно всі інструменти для того, щоб тримати курс у межах 44-45 грн за долар і не спускати його далі,

Тому що золотовалютні резерви Національного банку на рекордному рівні. Понад 50 мільярдів доларів золотовалютних. Так що вони абсолютно в режимі гнучкості, надають чіткий вплив на курсоутворення, згладжують коливання. До кінця року очікується коридор 43-45 розповів Гетман.

Експерт вважає, що долар по 50-60 грн до кінця 2026 року — це нереально. Він повторив, що Нацбанк повністю контролює курс. І через те, що він насамперед таргетує інфляцію, то він триматиме девальвацію дуже повільно.

Олег Гетман

Зазначимо, що курс долара 12 березня стрімко йде до 45 гривень. За даними порталу Мінфін, курс сьогодні наступний:

У банках: 43,90 грн (купівля) та 44,47 (продаж)

Курс НБУ: 43,97 грн

Готівковий курс: 44,26 грн (купівля) та 44,40 (продаж)

Зеленський анонсував виплати

12 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні уряд готує декілька програм фінансової підтримки для населення. Виплати зможуть отримати щонайменше 13 мільйонів українців у розмірі 1500 грн.

Міністерство соціальної політики має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для пенсіонерів та громадян, які отримують соціальну допомогу.

Крім того, Міністерствам економіки та енергетики доручено розробити окрему програму для громадян, які відчувають тиск через нестабільність паливного ринку.

"Програма ставитиметься до споживачів дизеля, бензину та автомобільного газу в Україні і працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на паливо. Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати подробиці програм підтримки та подати їх суспільству", — пояснив президент.

