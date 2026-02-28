"Шило на мыло"? Какую "формулу Трампа" готовят для Украины и России

Политтехнолог раскрыл подводные камни переговоров с РФ

Американский спецпосланник Стив Виткофф сказал президенту России Путину, что Вашингтон будет настаивать на передаче Донбасса России. Москва должна отказаться от претензий на подконтрольные Украине части Запорожской и Херсонской областей и согласиться заморозить войну по нынешней линии фронта. Переговоры на следующей неделе могут либо заложить основу для перемирия, либо полностью зайти в тупик.

"Телеграф" пообщался с политическим экспертом и политтехнологом Алексеем Голобуцким и выяснил, реально ли это соглашение, и что за ним стоит.

Кремль в очередной раз грозится сорвать переговоры. Почему сейчас это звучит иначе

По данным Bloomberg, источники, близкие к Кремлю, предупредили: если Зеленский не согласится на уступки по территории, Россия просто встанет и выйдет из переговоров. Ранее подобные заявления воспринимались как обычный блеф или давление. Но сейчас контекст другой.

"Американская сторона впервые так открыто озвучила конкретную территориальную формулу — и сделала это не Киеву, а Москве. Это уже не абстрактные разговоры о компромиссе. Это конкретное предложение, где Донецкая и Луганская области остаются за Россией, а Запорожье и Херсонщина — частично возвращаются под контроль Украины", — говорит политтехнолог.

Алексей Голобуцкий

Голобуцкий говорит, что такой вариант обсуждается давно, но раньше он выглядел иным: "Год назад это выглядело как предательство, за которое нас могли осудить в собственной стране. Полгода назад варианты уже обсуждались. А теперь это должно выглядеть как победа — потому что от нас требуют только Донецкую область, но уже не требуют Херсонскую и Запорожскую полностью".

Россия внесла эти земли в конституцию и может использовать в качестве инструмента для следующей войны

Есть один нюанс, который в этих переговорах часто умалчивают. Россия официально закрепила все четыре региона – Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский – в своей конституции. И даже если Москва сейчас подпишет соглашение об отказе от части этих земель, юридически она останется при своем.

Голобуцкий объясняет это прямо: "Они могут сделать все, что угодно, и это всегда будет в будущем поводом для следующей войны, если здесь состоится примирение".

То есть, даже формальный отказ РФ от претензий на подконтрольные Украине части юга — это не гарантия. Конституционная норма никуда не исчезнет. И следующий Путин или преемник Путина сможет в любой момент вернуться к теме так называемых "исконно русских земель".

Линию фронта заморозят, но кто остановит Россию в следующий раз?

Как выглядит линия фронта сейчас. Скриншот DeepState

Даже если стороны договорятся о прекращении огня по нынешней линии фронта, возникает вопрос о том, что будет дальше. И здесь начнется самое сложное.

"После перемирия Украине придется отменять или частично ослаблять военное положение. Откроются границы. Люди, которые воюют с 2022 года, захотят домой", — объясняет Голобуцкий. И удержать армию в боевой готовности после этого будет очень тяжело.

"Люди должны вернуться домой. Надо открывать границы. И через месяц Путин говорит: "Такс, начинаем заново". Сможем ли мы заново начать?" — спрашивает он.

500 британских солдат во Львове, если такая миссия вообще состоится, эту проблему не решат.

Трамп давит на обоих — но на Украину немного сильнее, и это не случайно

Голобуцкий обращает внимание на еще одну важную деталь, которую в публичном пространстве часто недооценивают. Трамп действительно оказывает давление и на Россию — в частности, из-за санкций против российской нефти — и это давление действительно болезненное. Но на Украину давить проще.

"Есть предел давления на Россию для президентской администрации. На Украину давление немного легче, потому что зависимости больше. Мы не за свои деньги воюем. Ну, и мы видели ситуацию со Starlink — как можно очень просто все серьезно изменить, — говорит эксперт.

Маск уже показал, что может отключить Starlink над Россией. Но так же он может отключить его и над Украиной. И это не гипотетическая угроза – это уже зафиксированный прецедент.

Напомним, "Телеграф" писал, что в США говорят о переговорах и когда будет следующий раунд. Белый дом настроен решительно, но долго не будет ждать.