Украинские переговорщики могут поехать прямо к Путину в Москву - СМИ

В настоящее время переговоры фактически стоят на месте

В рамках обсуждения возможных способов ускорения переговорного процесса рассматривается вариант личной поездки украинской делегации в Москву. Целью являются прямые переговоры с российским главой Владимиром Путиным.

Что нужно знать:

Российская переговорная группа стала более конструктивна, но не имеет полномочий для ключевых решений

Обсуждается участие международных гарантов безопасности

Прямая встреча с Путиным рассматривается как способ реально ускорить переговорный процесс

Об этом пишет Telegram-канал "Ukraine context", ссылаясь на свои источники. Отмечаетя, что действующий состав российской переговорной группы более конструктивный в сравнении с предыдущим, однако ее представители не обладают достаточными полномочиями для принятия ключевых решений.

"Поэтому переговоры фактически "стоят на месте", — говорится в материале.

Среди обсуждаемых механизмов ускорения процесса рассматривается вариант с участием международных гарантов безопасности. Отмечается, что якобы спецпосланник США Стив Уиткофф и бизнесмен, зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер предлагают выступить в качестве "гарантов безопасности".

"Их самолет должен прилететь в Варшаву, где заберет наших переговорщиков и улетит во "Внуково" (в Москве, — Ред.). После чего обе делегации проведут прямые переговоры с Путиным", — сообщили в материале.

Но при этом остается под вопросом участие главы Офиса президента Кирилла Буданова, которого РФ заочно "арестовала" в 2023 году по надуманным обвинениям.

