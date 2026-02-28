Генерал-майор в отпуск не ходил. Сколько заработал руководитель Черкасской ОВА в 2025 году
Уплаченные налоги и сборы составляют примерно 369 тыс. грн
В 2025 году глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец получал заработную плату с учетом должностного оклада и ежемесячных доплат. При этом прибавки за выслугу лет и интенсивность работы ему не начислялись.
Что нужно знать:
- В 2025 году главе Черкасской ОВА выплатили 1 235 933 грн
- Ежемесячные выплаты "на руки" колебались от 91 тыс. до 100 тыс. грн
- Материальная помощь и оздоровительная помощь в 2025 году не предоставлялись
Это стало известно "Телеграфу" по ответу на запрос. Единая надбавка без уточнения за что именно росла в соответствии с должностным окладом. Также в 2025 году ему начислили средства за неиспользованный отпуск в размере 98 198,16 грн. Всего за год начислено 1 605 107,76 грн, а выплачено — 1 235 933 грн.
- С января Табурец получал начисление 98 757 грн ежемесячно и 19751,4 грн надбавки. С вычетом налогов — "на руки" выплачивали 91 251,47 грн.
- С апреля оклад вырос до 108 689 грн. Доплата составила 21737,80 грн. Ежемесячно "на руки" выплачивалось 100 428,64 грн.
- С июля должностной оклад составил 105 570 грн. Доплата — 21 114 грн. Выплачивали – 97 546,68 грн ежемесячно. С учетом доплаты за неиспользованный отпуск, в декабре выплатили 173 159,26 грн.
Отдельно отмечается, что материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и помощь на оздоровление в 2025 году не предоставлялась.
Игорь Табурец: что известно
Игорь Иванович Табурец родился в Черкассах, имеет высшее образование. Он военный, генерал-майор, возглавляет Черкасскую ОВА с 1 марта 2022 года. Бывший заместитель начальника ГУР МО Украины и экс советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди председателей ОВА есть и те, кто заработал более 2 млн грн. Один из них – глава Николаевской ОВА Виталий Ким.