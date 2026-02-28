Генерал-майор в отпуск не ходил. Сколько заработал руководитель Черкасской ОВА в 2025 году

Уплаченные налоги и сборы составляют примерно 369 тыс. грн

В 2025 году глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец получал заработную плату с учетом должностного оклада и ежемесячных доплат. При этом прибавки за выслугу лет и интенсивность работы ему не начислялись.

Что нужно знать:

В 2025 году главе Черкасской ОВА выплатили 1 235 933 грн

Ежемесячные выплаты "на руки" колебались от 91 тыс. до 100 тыс. грн

Материальная помощь и оздоровительная помощь в 2025 году не предоставлялись

Это стало известно "Телеграфу" по ответу на запрос. Единая надбавка без уточнения за что именно росла в соответствии с должностным окладом. Также в 2025 году ему начислили средства за неиспользованный отпуск в размере 98 198,16 грн. Всего за год начислено 1 605 107,76 грн, а выплачено — 1 235 933 грн.

С января Табурец получал начисление 98 757 грн ежемесячно и 19751,4 грн надбавки. С вычетом налогов — "на руки" выплачивали 91 251,47 грн.

Табурец получал начисление 98 757 грн ежемесячно и 19751,4 грн надбавки. С вычетом налогов — "на руки" выплачивали 91 251,47 грн. С апреля оклад вырос до 108 689 грн. Доплата составила 21737,80 грн. Ежемесячно "на руки" выплачивалось 100 428,64 грн.

оклад вырос до 108 689 грн. Доплата составила 21737,80 грн. Ежемесячно "на руки" выплачивалось 100 428,64 грн. С июля должностной оклад составил 105 570 грн. Доплата — 21 114 грн. Выплачивали – 97 546,68 грн ежемесячно. С учетом доплаты за неиспользованный отпуск, в декабре выплатили 173 159,26 грн.

Зарплата Игоря Табурца по месяцам в 2025 году

Отдельно отмечается, что материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов и помощь на оздоровление в 2025 году не предоставлялась.

Ответ на запрос "Телеграфа"

Игорь Табурец: что известно

Игорь Табурец /Источник: vikka.ua

Игорь Иванович Табурец родился в Черкассах, имеет высшее образование. Он военный, генерал-майор, возглавляет Черкасскую ОВА с 1 марта 2022 года. Бывший заместитель начальника ГУР МО Украины и экс советник парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что среди председателей ОВА есть и те, кто заработал более 2 млн грн. Один из них – глава Николаевской ОВА Виталий Ким.