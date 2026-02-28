Страшный сон женщины? Какие открытки в СССР дарили на 8 марта

Сейчас таких и не встретишь

Международный женственный день, который празднуют 8 марта, один из любимых праздников женщин. Но не все знают, что во времена СССР пышных подарков и празднований не было. Женщины в этот день получали цветы и открытки, иногда сладости.

"Телеграф" покажет, как выглядели первые открытки с 8 марта. Отметим, что в СССР отмечать Международный женский день начали с 1921 года.

Однако этот праздник равенства и женственности довольно быстро стал еще одним инструментом пропаганды. Ведь фактически женщин призывали везде и иметь несколько ролей. На работе — первая работница, дома — образцовая мать и любящая женщина, в выходные — комсомолка, спортсменка. Только сейчас можно увидеть сколько работы и ожиданий возлагали на прекрасный пол.

Открытки с 8 марта из СССР. Фото: открытые источники

Достаточно хорошо это отражали и открытки. Ведь на большинстве были либо пропагандистские надписи, вроде "Героической советской женщине слава", либо достаточно двойные поздравления "Мамы любые важные, мамы любые нужны". Основная цель этих открыток заключалась в подкреплении пропаганды СССР и не дать женщине возможность забыть "свое место" в советском обществе.

Открытки с 8 марта из СССР. Фото: открытые источники

Открытки с 8 марта из СССР. Фото: открытые источники

Какие открытки дарили на 8 марта. Фото: открытые источники

На открытках часто женщины изображались сразу в нескольких ролях: мама, врач, учитель и даже космонавт. Всюду они были улыбающиеся, счастливые и красивые. Но если задуматься, на этих изображениях все было достаточно далеко от правды, особенно учитывая реалии жизни в СССР.

Открытки с 8 марта в СССР. Фото: открытые источники

Открытки с 8 марта в СССР. Фото: открытые источники

