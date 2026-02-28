Не только свидетельства. Какие необычные документы могут помочь отследить родословную

Большинство людей даже не догадываются, какими могли быть их предки.

Исследовать родословную в Украине оказывается сложной задачей, поскольку государственные фонды навсегда потеряли множество архивных документов. Однако иногда есть "косвенные" находки, которые помогают в генеалогических расследованиях.

Это могут быть как уголовные дела, так и справки местных медучреждений. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал генеалог Сергей Фазульянов.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Как раскопать свою родословную до "20-го колена", если документов почти нет: интервью с генеалогом

Что нужно знать:

Многие архивные документы в Украине потеряны навсегда

Результаты исследования родословной могут не понравиться заказчикам

Выйти на след помогают "сопутствующие" документы

Неожиданные находки

По словам генеаолога, поиски иногда выводят на след, которого заказчики предпочли бы не видеть. Такие "неожиданные находки" часто оказываются настоящим испытанием для семьи.

"Очень непростым вопросом являются ситуации, когда предки проходят по уголовным делам, связанным с сексуальным насилием. В то же время в этом деле сохранился посемейный список подозреваемого — два десятка человек из семьи, три-четыре поколения от его деда. Роскошная находка, хотя может не нравиться клиентам", — отметил Фазульянов.

Сергей Фазульянов

Он упомянул еще один эпизод из своей практики. В 2011-2012 годах он пришел в Донецкий архив пересмотреть документы Юзовского госпиталя времен немецкой оккупации, где его ждал тяжелый разговор с бывшим директором учреждения. Он пояснил, что в архиве хранились списки больных венерическими заболеваниями, в частности, сифилисом. И большинство из них оказались коллаборантами, а не немцами.

"Она мне говорит: "Вам же не было бы приятно узнать, что ваш прадед лечился от сифилиса". И отказала в выдаче — без всяких юридических оснований. Тогда это был темный период в работе с архивами. В те времена очень многое запрещали, не хотели выдавать. Сейчас бы такое вообще не обсуждалось", — рассказал Фазульянов.

