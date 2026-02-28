"Шило на мило"? Яку "формулу Трампа" готують для України та Росії

Політтехнолог розкрив підводні камені переговорів із РФ

Американський спецпосланець Стів Віткофф сказав президенту Росії Путіну, що Вашингтон наполягатиме на передачі Донбасу Росії. Натомість Москва має відмовитись від претензій на підконтрольні Україні частини Запорізької та Херсонської областей і погодитись заморозити війну по нинішній лінії фронту. Переговори наступного тижня можуть або закласти основу для перемир'я, або повністю зайти у глухий кут.

"Телеграф" поспілкувався з політичним експертом і політтехнологом Олексієм Голобуцьким та з'ясував, чи реальна ця угода, і що за нею стоїть.

Кремль вкотре погрожує зірвати переговори. Чому зараз це звучить інакше

За даними Bloomberg, джерела, близькі до Кремля, попередили: якщо Зеленський не погодиться на поступки по території, Росія просто встане і вийде з переговорів. Раніше подібні заяви сприймались як звичайний блеф чи тиск. Але зараз контекст інший.

"Американська сторона вперше так відкрито озвучила конкретну територіальну формулу — і зробила це не Києву, а Москві. Це вже не абстрактні розмови про "компроміс". Це конкретна пропозиція, де Донецька і Луганська області залишаються за Росією, а Запоріжжя і Херсонщина — частково повертаються під контроль України", — каже політексперт.

Олексій Голобуцький

Голобуцький каже, що такий варіант обговорюється давно, але раніше він мав інакший вигляд: "Рік назад це виглядало як зрада, за яку нас могли засудити у власній країні. Пів року назад варіанти вже обговорювались. А тепер це повинно виглядати як перемога — бо від нас вимагають тільки Донецьку область, але вже не вимагають Херсонську та Запорізьку повністю".

Росія внесла ці землі в конституцію — і може використати як інструмент для наступної війни

Є один нюанс, який у цих переговорах часто замовчують. Росія офіційно закріпила всі чотири регіони — Донецький, Луганський, Запорізький та Херсонський — у своїй конституції. І навіть якщо Москва зараз підпише угоду про відмову від частини цих земель, юридично вона залишиться при своєму.

Голобуцький пояснює це прямо: "Вони можуть зробити все, що завгодно — і це завжди буде у майбутньому приводом для наступної війни, якщо тут відбудеться примирення".

Тобто навіть формальна відмова РФ від претензій на підконтрольні Україні частини півдня — це не гарантія. Конституційна норма нікуди не зникне. І наступний Путін або наступник Путіна зможе в будь-який момент повернутись до теми так званих "исконно русских земель".

Лінію фронту заморозять, але хто зупинить Росію наступного разу?

Як виглядає лінія фронту зараз. Скриншот DeepState

Навіть якщо сторони домовляться про припинення вогню по нинішній лінії фронту, виникає питання про те, що буде далі. І тут почнеться найскладніше.

"Після перемир'я Україні доведеться скасовувати або частково послаблювати воєнний стан. Відкриються кордони. Люди, які воюють з 2022 року, захочуть додому", — пояснює Голобуцький. І утримати армію у бойовій готовності після цього буде дуже важко.

"Люди повинні повернутися додому. Треба відкривати кордони. І через місяць Путін каже: "Такс, починаємо заново". Чи зможемо ми заново розпочати?"

500 британських солдатів у Львові — якщо така місія взагалі відбудеться — цієї проблеми не вирішать.

Трамп тисне на обох — але на Україну трохи сильніше, і це не випадково

Голобуцький звертає увагу на ще одну важливу деталь, яку в публічному просторі часто недооцінюють. Трамп справді чинить тиск і на Росію — зокрема через санкції проти російської нафти — і цей тиск реально болючий. Але на Україну тиснути простіше.

"Є межа тиску на Росію для президентської адміністрації. На Україну тиск трохи легший, бо залежності більше. Ми не за свої гроші воюємо. Ну, і ми бачили ситуацію з Starlink — як можна дуже серйозно все поміняти просто", — каже експерт.

Маск вже показав, що може вимкнути Starlink над Росією. Але так само він може вимкнути його і над Україною. І це не гіпотетична загроза — це вже зафіксований прецедент.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що у США кажуть про переговори та коли буде наступний раунд. Білий дім налаштований рішуче, але не буде чекати довго.