Будут военные и политические последствия: как удары по Ирану повлияют на войну в Украине

США могут усилить давление на оппонентов

Начало боевых действий на Ближнем Востоке также повлияет и на войну в Украине. Россия, вероятно, столкнется с нехваткой комплектующих к беспилотникам и политическим давлением.

В частности США могут действовать более жестко в отношении РФ и Китая. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Россия и Китай на очереди? Зачем Трамп начал великую войну с Ираном и чего ждать Украине

Что нужно знать:

Израиль и США нанесли массированные удары по Ирану

Последствия могут повлиять на ход событий в Украине

Иран, вероятно, прекратит поставки компонентов к БПЛА в РФ

Эксперт подчеркнул, что события на Ближнем Востоке и война в Украине вроде очень далеко, но между ними существуют вполне конкретные связи. Как известно, Иран поставлял России компоненты для дронов-шахедов, а теперь сам Иран под ударами, и вероятно прекратит сотрудничество.

"Я думаю, что они технологии им передали, но не исключено, что определенные запчасти для "шахедов" все же производятся в Иране. И вот здесь, с большой вероятностью, они не будут поставляться — как потому, что страна занята отражением агрессии, так и потому, что есть потребности оборонного комплекса Ирана готовить их для войны против Израиля и баз США в регионе", — рассказал Иван Ус.

Иван Ус. Фото УКМЦ

Также он отметил, что в этом есть и стратегическое измерение. Решатся ли США бороться с так называемой новой "осью зла":

"Есть вероятность, что Соединенные Штаты Америки признают существование "оси зла", куда входит Иран, Россия, и Северная Корея. Противодействовать всей оси будет эффективнее, чем одной ее составляющей. Вспомним Вторую мировую — тогда центром оси зла была нацистская Германия. Но США тогда настаивали после нее. Рим, потом — Токио. И именно после победы над Японией закончилась война", — напомнил Иван Ус.

Он добавил, что вполне возможно, что действия США станут более жесткими в отношении России и даже Китая. Поскольку американскому президенту важно поднять рейтинг Республиканской партии перед промежуточными выборами осенью 2026 года.

Карта воздушных и ракетных ударов на Ближнем Востоке

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Иран ударил по нескольким странам в ответ на атаку США и Израиля. Под атакой находились американские базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и Иордании.