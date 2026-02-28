Россия и Китай на очереди? Зачем Трамп начал великую войну с Ираном и чего ждать Украине

Эксперт о том, может ли эта война действительно изменить порядок сил в мире

Ближний Восток снова в огне. Соединенные Штаты вместе с Израилем начали масштабную военную операцию против Ирана. В ответ иранские ракеты нанесли удары по американским базам в Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне и даже Дубае.

"Телеграф" поговорил с экспертом Иваном Усом и выяснил, почему Трамп решился на этот шаг именно сейчас, какого сценария стоит бояться больше всего и чем эта война может обернуться для Украины.

Операция "Эпическая ярость": что произошло и почему это не обычный авиаудар

Трамп объявил о начале операции в своей соцсети Truth Social. "Наша цель – защита американского народа путем ликвидации неотложных угроз со стороны иранского режима — жестокой группы очень опасных людей. Его деятельность напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим военным, базам за рубежом и союзникам во всем мире", — опубликовал видео американский президент.

Карта ударов на Ближнем Востоке

Пентагон назвал свою часть операции "Эпическая ярость". Израиль — Ревущий лев, как продолжение июньской 12-дневной войны, которую тогда назвали Восходящий лев. Цель – ослабить оборонную инфраструктуру Ирана.

Трамп также напомнил, что Иран финансирует и обучает боевиков в Сирии, Ливане и Ираке, поддерживает ХАМАС и назвал Тегеран "главным государственным спонсором терроризма в мире". Позиция Вашингтона неизменна: ядерного оружия у Ирана не будет.

Провалы дома, победы за границей? Почему Трамп выбрал именно этот момент для удара

Вопрос "почему сейчас" — не риторический. Еще в первую каденцию Трамп отдал приказ убить иранского генерала Касема Сулеймани, но на полноценную операцию тогда не решился. Что изменилось?

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что ответ частично кроется во внутренней американской политике:

"Прежде всего, следует понимать, что неудачи во внутренней политике, невозможность выполнить обещаний, которые давал Трамп, заставляют его вспоминать о внешней политике и зарабатывать очки там", — рассказывает эксперт "Телеграфу".

Иван Ус. Фото: УКМЦ

По словам эксперта,Операция в Венесуэле с задержанием Мадуро показала, что это дает свои плюсы, и поэтому сейчас решили, как говорится, вторую серию более серьезную. В этот раз это против Ирана. Безусловно, операция против Сулеймани (иранский военачальник, ликвидированный по приказу Трампа в 2020 году — Ред. ) была шагом, сделанным в первой каденции Трампа, также имевшего определенные плюсы.

"И по опыту той операции, а также учитывая тесные связи США и Израиля, вполне возможно, израильское лобби через ЕИПАК (мощное произраильское лобби в США, влияющее на решение американских политиков — Ред .) и другие структуры убедило Трампа, что продолжение этого вектора давления на Иран Все.

К этому прилагается и более глубокий пласт, тот, что американцы носят в себе с 1979 года.

"В США революцию в Иране 1979 года воспринимали как действия против США, и определенные операции, которые были сделаны после этого и оказались неудачными, являются исторической болью для Соединенных Штатов. Это мнение запечатлелось в голове американцев, что надо как-то отомстить, и она также играет свою роль. удалось после 1979 года. И, возможно, убийство Сулеймани — это был первый шаг в этом направлении, а сейчас проходят более основательные шаги", — комментирует эксперт.

Какой сценарий может поставить на колени даже Трампа

Важно знать, что Иран – не одичный игрок. За годы он выстроил целую паутину вооруженных группировок по всему региону. И если Тегеран решит задействовать их всех одновременно – это уже совсем другая игра.

"Самый опасный сценарий — если Иран полностью активизирует все свои прокси (вооруженные группировки, которые Иран финансирует, обучает и вооружает — Ред.), с целью дестабилизации не только ситуации в Израиле, но и в странах, имеющих хорошие отношения с США, прежде всего в странах Персидского залива: Саудовская Аравия, ОАЭ.

Иран имеет много прокси. Это и Хезболла, которая против Израиля, и хуситы, которые могут и против Саудовской Аравии действовать. И их цель будет — удары по основным регионам добычи нефти, что создаст хаос в мире", — говорит Иван Ус.

Этот хаос, по его словам, приведет к повышению цен на бензоколонках США, что точно не понравится Трампу, особенно учитывая, что совсем скоро будут промежуточные выборы в США (2 ноября).

"Трамп очень опасается, что из-за этой ситуации Республиканская партия проиграет эти выборы, а это может открыть дорогу к третьему импичменту против Трампа и, в отличие от первых двух, все-таки приведет к его отставке", — объясняет эксперт.

Станет ли операция в Иране сигналом для других ядерных стран

Если США сейчас бьют по стране, стремящейся к ядерному оружию, то кто может оказаться в следующем списке?

"С точки зрения Украины, нам интересно, чтобы определенный азарт появился у Соединенных Штатов Америки — проведение операций против диктаторских режимов, которые, как кажется, имеют ядерное оружие, как Иран, или действительно имеют, как Северная Корея. В частности, будут ли действия против Ирана приводить к действиям против России, учитывая, что Россия и Китай являются.

И вот тут посмотрим, потому что Израиль уже неоднократно говорил, что Россия поставляет вооружение нападающим на Израиль, а следовательно, является врагом Израиля. Сейчас нужно, чтобы США определились, что те, кто помогает Ирану, воюют против них", — говорит Иван Ус.

Как бои на Ближнем Востоке могут отозваться Украине

Шахеды Ирана.

Ближний Восток и линия фронта очень далеко, но связи между ними существуют, и они вполне конкретны.

Во-первых, Иран поставлял России компоненты для дронов "Шахедов", которыми бьют по украинским городам. Теперь, когда сам Иран под ударами, эта логистика может остановиться:

"Я думаю, что они технологии им передавали, но не исключено, что определенные запчасти для шахедов все же производятся в Иране. И вот здесь, с большой вероятностью, они не будут поставляться — как из-за того, что страна занята отражением агрессии, так и из-за того, что есть потребности оборонного комплекса Ирана задействовать их в регионе".

Во-вторых, есть более стратегическое измерение — вопрос об "оси зла" и решат ли США бороться с ней комплексно:

Есть вероятность, что Соединенные Штаты Америки признают существование современной оси зла, куда входят Иран, Россия, и Северная Корея. Противодействовать всей оси будет эффективнее, чем одной ее составляющей. Вспомним Вторую мировую — тогда центром оси зла была нацистская Германия. Второй составляющей был Рим, потом — Токио. И именно после победы над Японией закончилась война, — говорит Иван Ус.

По словам эксперта, и сейчас вполне возможно, что действия США будут жестче в отношении России и, возможно, даже в отношении Китая. Особенно учитывая его желание поднять рейтинг перед промежуточными выборами.

Ранее "Телеграф" публиковал интервью с главным раввином Украины. Моше Реувен Асман рассказывал, откуда в американский дискурс проникает российский взгляд на войну. " Молюсь, чтобы США атаковали Иран и уничтожили преступный иранский режим. Это же одна ось зла: Иран помогает России, а Россия помогает Ирану", — говорил он.