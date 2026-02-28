Украинцы могут выдохнуть? Синоптик рассказал, какой погоды ждать в начале марта

Местами возможны туманы

Первые недели марта порадуют украинцев настоящей весенней погодой. Ожидается умеренное тепло, без осадков и с ясным небом.

Об этом "Телеграфу" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, в первые дни марта на большинстве территорий Украины будет преобладать стабильная весенняя погода на фоне повышенного атмосферного давления и слабого ветра.

Так, 3-5 марта атмосферные фронты с севера Европы принесут нестабильные погодные условия преимущественно на Левобережье страны. Здесь ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем иногда с дождем. Ветер будет иметь северо-западное направление, 5-12 м/с, в западных областях слабый, неустойчивый — 3-8 м/с.

Самая теплая и солнечная погода прогнозируется в южных и западных областях под влиянием антициклона и воздушных масс с юга Европы. Здесь днем воздух прогреется до +7…+12 °С, а ночью будет -2…+3 °С. На остальной территории Украины ночью ожидаются небольшие морозы около -2...-7°С, днем около +1...+7°С. В ночное и утреннее время могут возникать слабые туманы, которые будут достаточно кратковременными.

На карте показан прогноз средней аномалии температуры воздуха в Европе на период с 27 февраля по 6 марта включительно. Красным и оранжевым цветом показаны регионы с более высокими значениями температуры относительно многолетней нормы:

Карта температур с 27 февраля по 6 марта

С 6 по 10 марта сохранится антициклональный характер погоды и повышенный фон атмосферного давления, поэтому в большинстве областей Украины будет весенний характер погоды: солнечные дни, отсутствие существенных осадков и достаточно высокие температурные показатели. В ночное время температура будет колебаться около -3...+3°С, на северо-востоке страны временами -3...-8°С ; днем ожидается температура около +5…+10 °С, в южной части и на крайнем западе местами +11…+15 °С.

Выходит, что в течение первой декады марта в Украине установится настоящая весенняя погода с небольшим количеством осадков или их полным отсутствием, и с температурным фоном немного выше климатической нормы. Опасных и стихийных явлений ждать не стоит. Не прогнозируются также резкие колебания метеорологических характеристик (атмосферного давления и температуры). Снежный покров постепенно сойдет в большинстве регионов, за исключением Карпат.

Погода 1-4 марта

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни действительно ожидается значительное потепление. Так, 1 и 2 марта днем будет до +12 градусов, а ночью -1 градуса. Осадков синоптики не прогнозируют, кроме 3 марта. В этот день на востоке и в центре страны возможен небольшой дождь со снегом, но температура будет "плюсовая". Уже 4 марта ситуация снова станет стабильной с ясным небом и до +12 градусов на термометре.

Погода в Украине 1 марта. Данные: Укргидрометцентр

Погода в Украине 3 марта. Данные: Укргидрометцентр

