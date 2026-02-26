Трамп подгоняет Зеленского? Что в США говорят о переговорах и когда будет следующий раунд

Белый дом настроен решительно, но не будет ждать долго

Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским подчеркнул, что он хочет закончить войну как можно скорее. В Белом доме убеждены, что терпение американского лидера не безгранично.

Что нужно знать:

Трамп и Зеленский провели телефонный разговор 25 февраля вечером

Сейчас США не хотят выходить из переговорного процесса между Украиной и РФ

По данным Аxios, разговор лидеров стран длился примерно 30 минут. Источники говорят, что беседа была очень дружелюбной и положительной.

Во время нее Зеленский поблагодарил Трампа за всю оказанную помощь и сказал, что только президент США может заставить главу Кремля Владимира Путина прекратить войну. Глава Белого дома подчеркнул, что хочет закончить войну как можно скорее.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио предостерег стороны, что терпение Трампа может лопнуть. То есть он не будет долго ждать, пока стороны договорятся, хотя сейчас Белый дом не настроен выходить из переговоров.

"Считаю ли я, что терпение президента безгранично? Нет, не считаю. Но я не буду предсказывать, когда оно иссякнет или в какой момент он решит больше этого не делать", — сказал Рубио.

Он добавил, что в некоторых вопросах между Украиной и Россией есть немалый прогресс, но есть те, которые пока не удалось решить. Именно они тормозят мирные переговоры.

Когда запланированы переговоры Украины и России

По словам Зеленского, пока неизвестно, когда именно будет новая трехсторонняя встреча, но работа над этим продолжается. В ближайшее время пройдут новые консультации между украинской и американской сторонами. Вероятнее всего, переговоры могут запланировать в ближайшие недели.

Однако есть вопросы, которые трудно решить и найти компромисс, ведь, по мнению президента, Россия не намерена заканчивать войну. Глава РФ Владимир Путин только "играет" с Трампом, пытаясь использовать переговорный процесс для ослабления позиций Украины.

