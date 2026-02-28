Мелания Трамп, Елена Зеленская или Брижит Макрон? Кто из первых леди имеет самый низкий рост

Данные касательно роста первых леди отличаются в источниках

Первые леди всегда находятся в центре внимания, их оценивают за стиль, манеру поведения и публичные образы. Любопытным фактом остается и их рост. Например, интересно узнать, кто ниже всех — Елена Зеленская, Мелания Трамп или Брижит Макрон?

"Телеграф" решил сравнить рост первых леди Украины, США и Франции. На публичных мероприятиях они почти всегда появляются на каблуках.

Кто ниже ростом — Елена Зеленская, Мелания Трамп или Брижит Макрон?

Первые леди государств зачастую приковывают к себе не меньше внимания, чем их супруги-президенты. В сети часто обсуждают их дипломатические жесты, безупречные образы и даже такие детали, как рост, ведь от этого зависит, как сидит наряд и насколько гармонично дамы смотрятся на официальных мероприятиях.

Какой рост у Мелании Трамп, Фото: Getty Images

Судя по данным из открытых источников, среди этих трех первых леди выше всех Мелания Трамп, ее рост составляет 180 см. Такая статность в сочетании с модельной внешностью позволила ей в молодости построить блестящую карьеру на подиумах Милана и Нью-Йорка. Высокий рост позволяет Мелании выглядеть стильно в любой одежде.

Мелания Трамп и Брижит Макрон, Фото: Getty Images

А у кого же самый низкий рост? На совместных кадрах Елена Зеленская и Брижит Макрон часто выглядят практически одинакового роста, но первая леди Франции предпочитает высокие каблуки.

Елена Зеленская и Брижит Макрон, Фото: Getty Images

Французские издания указывают, что рост супруги Эммануэля Макрона составляет 1,64 см, хотя в некоторых СМИ пишут, что Брижит немного выше — 1,68 см. Она мастерски подчеркивает свою стройность короткими юбками и обувью на шпильке, что визуально добавляет ей еще несколько сантиметров.

Какой рост у Брижит Макрон, Фото: Getty Images

Что касается Елены Зеленской, то ее точных данных в официальных биографиях также нет, однако ее рост оценивают в пределах 165–168 см. Она лишь немного ниже своего мужа Владимира Зеленского, чей рост составляет 170 см.

Какой рост у Елены Зеленской, Фото: Getty Images

Первая леди Украины часто отдает предпочтение классическим костюмам и обуви на устойчивом каблуке. Это делает ее образ мягким и элегантным.

Елена Зеленская и Мелания Трамп, Фото: Instagram Елены Зеленской

