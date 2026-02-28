Украинцы будут получать больше денег? Какие изменения ждут "Национальный кэшбек" в марте

Деньги можно тратить не только на коммуналку и лекарства

С марта в Украине стартует ряд изменений, которые затронут и "Национальный кэшбек". Одна из процентных ставок хорошо вырастет.

Об этом "Телеграф" рассказал в материале "От мобилизации до кэшбека: полный список изменений с 1 марта".

Уже с 1 марта программа "Национального кэшбека" будет работать по двум ставкам — 5 и 15 процентов в зависимости от товарной категории. 15% будут внедрены для категорий с высоким количеством импорта, ранее это было 10%, а 5% — для других товаров. Таким образом, украинцы будут получать еще больше денег по этой программе.

Правительство планирует поддержать украинских производителей в высококонкурентных отраслях: косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных, бытхимия, товары для дома и ремонта, часть сыров, макарон и круп. На хлеб, мясо, рыбу, фрукты, молочные продукты, овощи, яйца, консервы, сладости, другую бакалею, лекарства и товары для сада – 5%.

На что можно потратить "Национальный кэшбек":

коммунальные услуги

благотворительность

почтовые услуги

лекарства украинского производства

книги

продукты.

Напомним, что в КГГА уже рассказали, когда должен закончиться учебный год в школах и кто может продлить его до 30 июня. В МОН назвали несколько вариантов, чтобы овладеть всей запланированной программой.

Ранее "Телеграф" писал, что председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, почему в Украине фактически не растут пенсии.