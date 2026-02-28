Гороскоп на 1 марта: Овнов ожидает важный выбор, а Весов — неожиданный доход

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 1 марта

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 1 марта, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в это воскресенье.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Завтра судьба может поставить Овнов перед неожиданным выбором. На первый взгляд решение кажется сложным, но если немного подождать, станет ясно: любой путь приведет к положительному результату.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Отличный день для наведения порядка дома. Выбрасывайте ненужные вещи и освободите место для нового в доме и в жизни. Все, что действительно важно, останется с вами.

Близнецы (21 мая -21 июня)

Близнецам стоит решиться на что-то новое: смелый шаг принесет свои плоды, а финансы могут приятно удивить — неожиданный доход или выгодная возможность совсем рядом.

Рак (22 июня — 22 июля)

Отдых представителей этого знака может прерваться внезапно, и придется поработать дольше обычного. Можно обратиться за помощью к друзьям и близким, чтобы быстрее справиться с задачами.

Лев (23 июля — 23 августа)

Даже если планы завтра будут рушиться, Львам нельзя опускать руки. Упорство и уверенность помогут найти выход из сложной ситуации и вдохновят окружающих своим примером.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Девам это воскресенье стоит посвятить себе. Отложите заботы и сосредоточьтесь на том, что делает вас счастливым. Иногда для радости нужно совсем немного.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Представителям этого знака стоит присмотреться к выгодным возможностям. Небольшие вложения или неожиданные доходы могут приятно удивить и принести пользу в будущем

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Завтра Скорпионам лучше довериться обстоятельствам, а не гнаться за всем сразу. Неожиданные встречи и предложения могут открыть двери к новым возможностям и привлечь к вам внимание влиятельных людей.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Стрельцам следует помнить, что любой труд принесет свои плоды. Даже небольшие усилия окупятся неожиданно, возможно, через приятный подарок или помощь старого друга.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Если дела в воскресенье пойдут не по плану, Козерогам стоит остановиться и подумать. Разберитесь с иллюзиями и снимите розовые очки, тогда сможете увидеть ситуацию реально и найти лучший путь.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Завтра Водолеи могут найти время для себя и своих целей. Новые идеи и знания помогут продвинуться в работе или финансах, а внимание к близким укрепит отношения.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Завтра прекрасный день для отдыха и радости. Можно отложить дела и посвятить время прогулке, любимому фильму или чашке кофе. Простые удовольствия помогут восстановить силы.