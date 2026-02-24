Пятый год большой войны. Нардепы дали прогноз, остановят ли Путина в 2026-м

Кремль только имитирует переговоры

Позади уже четыре года полномасштабной войны России против Украины. Нардепы поделились с "Телеграфом" прогнозами, продолжится ли война и каким будет ее пятый год.

Что нужно знать:

Нардепы не видят признаков, что Путин готов остановить войну

Кремль не достиг своих целей, поэтому продолжит воевать

Положить конец войне могут только экономическое и военное давление на Россию

"Телеграф" спросил у народных избранников об их прогнозах по прекращению, либо продолжению войны. Своими мнениями поделились народный депутат, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура, народный депутат, член Комитета ВР по вопросам экономического развития Галина Янченко, и нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев.

Александр Качура: Россия ведет войну на истощение

Александр Качура прогнозирует, что война, к сожалению, будет продолжаться, до тех пор, пока Россия не будет истощена экономически, политически и военно.

На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что мир близок. Я согласен с мнением Виталия Портникова (журналист и политический обозреватель, — ред.), который говорит, что Российская Федерация начала многолетнюю войну на истощение и продолжает это делать. И только экономическое давление реальное, военное давление ее остановит, — говорит нардеп

Качура добавил, что россияне будут продолжать уничтожать наше государство. К сожалению, признаков того, что Россия готова остановиться, нет.

По всем признакам, по моей аналитике, по тому, что я общаюсь с топами нашей страны, других государств западных – никаких признаков, что эта трагедия в ближайшее время закончится – нет, — сказал Качура

Однако, подчеркнул он, нужно делать все, чтобы прекратить войну, используя все дипломатические возможности. Даже один день перемирия, например в воздухе, спасет жизнь людей и на фронте, и в тыловых городах, отметил Качура.

Галина Янченко: Давления на РФ для прекращения войны в переговорах почти нет

Галина Янченко сказала "Телеграфу", что также не видит признаков, что завершение войны близко. Она оценила переговорный процесс как "очень медленный с почти отсутствующим давлением на Россию".

По моему мнению, переговорный процесс и соответственно завершение войны может состояться только если существенно изменятся условия переговоров: давление не на жертву агрессии, а на агрессора для того, чтобы ситуация изменилась, — говорит нардеп

Она также ответила на вопрос, возможен ли возврат оккупированных территорий Украины сейчас. Это может произойти только когда Украина будет "чрезвычайно сильной".

По моему мнению, какие ключевые гарантии безопасности Украины находятся в ней самой: єто сильная украинская армия и мощный украинский оборонно-промышленный комплекс. Уже сейчас я общаюсь со многими своими коллегами, политиками и европейскими дипломатами, уже сейчас они говорят, что украинская армия самая сильная, мощная, опытная армия Европы. Это признают все: британцы, немцы, французы, Галина Янченко

Егор Чернев: Россия не достигла целей войны, она будет продолжаться

Народный депутат, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев солидарен с коллегами. Он ответил "Телеграфу", что не видит никаких сигналов со стороны РФ, что она готова окончить войну.

Поэтому, на мой взгляд, к сожалению, будет имитация со стороны Российской Федерации, продолжение имитации переговоров. Возможно, в какой-то момент времени из этих переговоров выйдут Соединенные Штаты. Но война продолжится. Более того, Российская Федерация на сегодняшний день не добилась своих целей, которые она ставила для себя. И о возвращении влияния на бывшие страны Варшавского договора, и о возвращении влияния на страны Балтии и, как минимум, оккупации Донбасса, — объяснил свое мнение Чернев

Он подчеркнул, что единственное, что может остановить Россию, — это факторы, которые будут снижать ее способность продолжить войну. В частности, ухудшение состояния российской экономики и проблемы в производстве вооружения.

Основной задачей для Украины в условиях пятого года войны Чернев считает изменения в мобилизации, которые создавали бы больше стимулов. Он подчеркнул, что европейские партнеры приходят к пониманию, что помощь Украине выстоять – это помощь им самим.

Вот почему они включились больше. Именно поэтому было найдено финансирование на следующие два года. Именно поэтому они увеличивают собственное производство вооружения и сотрудничают в том числе с нашими компаниями, понимая, что мы на сегодняшний день производим самое современное вооружение в разрезе вопроса дронов, — резюмировал нардеп

Ранее "Телеграф" рассказывал, что президент США Дональд Трамп якобы определил очередную дату, к которой должна завершиться война России против Украины. Он хочет, чтобы это произошло до 4 июля 2026, это будет 250-я годовщина независимости США.