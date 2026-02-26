От мобилизации до кэшбека: полный список изменений с 1 марта
Март принесет повышение выплат, новые налоговые правила и изменение тарифов мобильных операторов
С 1 марта украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся всех категорий населения. В частности, пенсионеров, военнообязанных, бизнеса. "Телеграф" собрал главное.
Военный учет
Категории военнообязанных, подлежащих мобилизации, не изменяются, однако в марте контроль за военным учетом усилится. В настоящее время внедряются элементы цифровизации, в частности, ожидается уведомление о повестках в "Резерв+", интеграция реестров отсрочек и бронирования и т.д. Когда внедрят все необходимое — по процессу установят более строгий цифровой контроль, в том числе и по причинам отсрочки.
Индексация пенсий
С 1 марта пенсии большинства пенсионеров будут проиндексированы на 12,1%. Важно, что индексируется только "тело" пенсии без учета надбавок. Она не касается судей и прокуроров, получателей максимальной пенсии и тех, чьи выплаты уже были повышены до минимально гарантированного уровня. Повышение должно составить от 100 до 2595 грн.
О выплатах семьям погибших и пропавших без вести защитников/защитниц
С 1 марта выплаты нетрудоспособным членам семей погибших, умерших и пропавших во время обороны Украины защитников/защитниц должны повысить до 12 810 грн на каждого нетрудоспособного и одного нетрудоспособного иждивенца. Если нетрудоспособных иждивенцев два и более – выплата 10 020 грн. Важно иметь статус члена семьи погибшего у ребенка и пенсия в связи с потерей кормильца.
"Национальный кэшбек"
Начислять "Национальный Кэшбэк" будут по-новому, внедряют 15% для категорий, где высокое количество импорта и 5% для других товаров. До 1 марта действовала ставка 10%. Это должно поддержать украинских производителей в высококонкурентных отраслях: косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных, бытхимия, товары для дома и ремонта, часть сыров, макарон и круп. На хлеб, мясо, рыбу, фрукты, молочные продукты, овощи, яйца, консервы, сладости, другую бакалею, лекарства и товары для сада – 5%.
На что можно потратить "Национальный кэшбек":
- коммунальные услуги
- благотворительность
- почтовые услуги
- лекарства украинского производства
- книги
- продукты.
Замена денег
Нацбанк со 2 марта выводит из обращения купюры 1,2,5 и 10 гривен (образцы 2023-2027 годов). Ими нельзя будет рассчитаться, однако их можно обменять без ограничений в отделениях банков до 26 февраля 2027 года. Вместо них выдают монеты.
Купюры 200 грн
С 25 февраля в Украине ввели в наличное обращение новый вид банкнот 200 грн. Отличаются они только лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" на одной из сторон и являются равноценными платежными средствами, которые будут находиться в пользовании с банкнотами образца 2019 года.
Выплаты некоторым профессиям по 20 тысяч гривен
С января по март энергетики работники предприятий ЖКХ и Укрзализныци привлечены к восстановительным работам получают доплату в сумме 20 тысяч гривен. Постановление об экспериментальном проекте Кабмин принял 23 января.
Переход на летнее время
28 марта в Украине планируется переход на летнее время. 0 3 ночи часы нужно перевести на час вперед. Однако переход еще могут отменить, ведь закон об этом лежит на подписи у президента еще с 2024 года.
Регистрация на НМТ
К 3 марта станет известно, в каких странах и городах можно сдать НМТ за пределами Украины. Сами сессии будут с 20 мая по 25 июня – основная, 17-24 июля дополнительная. Зарегистрироваться нужно на сайте Украинского центра оценки качества образования. Основная регистрация начинается 5 марта и продлится до 2 апреля 2026 года. Дополнительная – с 11 по 16 мая.
Отчетность для подакцизных товаров
Производители и продавцы подакцизных товаров будут представлять отчетность ежемесячно в Госналоговую службу по новым формам. Речь идет о производителях и продавцах алкоголя, табака, биоэтанола, заменителях табака, жидкостях для электронных сигарет, импортеров таких товаров и т.д. Малые производства пива и вина также должны отчитываться по-новому.
Налоговые отчеты в марте
До 2 марта следует подать финансовые отчеты за 2025 год. Также это последний день уплаты налогов за январь 2026:
- земельного налога,
- НДС
- НДФЛ и военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода
- акцизного налога
- арендная плата за землю.
Тарифы мобильных операторов
С 1 марта SIM Киевстар в устройствах станет дороже. Тариф растет до 2 грн в день, предоставляется до 50 МБ интернета, 50 SMS и 50 минут в день. Также вырастет цена на тарифы:
- Вкусный
- • Киевстар Комфорт 2018
- • LOVE UA Базовый
- • LOVE UA Свобода/Свобода 2022
- • Безлим Соцсети
- • Без границ lite
- • Твой любимый
Vodafone Украина также увеличивает стоимость тарифов. В частности, это касается:
- Joice
- Joice Start 2023
- SuperNet Start+
- Joice Start
- Joice Start Special
- Turbo
- Joice PRO
- Joice PRO 2023
- SuperNet Pro
- Joice MAX 2023
- Joice MAX
- SuperNet Unlim
- Light+.
Цена вырастет на 50-90 грн в зависимости от тарифа и оператора.