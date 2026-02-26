От мобилизации до кэшбека: полный список изменений с 1 марта

Март принесет повышение выплат, новые налоговые правила и изменение тарифов мобильных операторов

С 1 марта украинцев ждет ряд изменений, которые коснутся всех категорий населения. В частности, пенсионеров, военнообязанных, бизнеса. "Телеграф" собрал главное.

Военный учет

Категории военнообязанных, подлежащих мобилизации, не изменяются, однако в марте контроль за военным учетом усилится. В настоящее время внедряются элементы цифровизации, в частности, ожидается уведомление о повестках в "Резерв+", интеграция реестров отсрочек и бронирования и т.д. Когда внедрят все необходимое — по процессу установят более строгий цифровой контроль, в том числе и по причинам отсрочки.

Индексация пенсий

С 1 марта пенсии большинства пенсионеров будут проиндексированы на 12,1%. Важно, что индексируется только "тело" пенсии без учета надбавок. Она не касается судей и прокуроров, получателей максимальной пенсии и тех, чьи выплаты уже были повышены до минимально гарантированного уровня. Повышение должно составить от 100 до 2595 грн.

О выплатах семьям погибших и пропавших без вести защитников/защитниц

С 1 марта выплаты нетрудоспособным членам семей погибших, умерших и пропавших во время обороны Украины защитников/защитниц должны повысить до 12 810 грн на каждого нетрудоспособного и одного нетрудоспособного иждивенца. Если нетрудоспособных иждивенцев два и более – выплата 10 020 грн. Важно иметь статус члена семьи погибшего у ребенка и пенсия в связи с потерей кормильца.

"Национальный кэшбек"

Начислять "Национальный Кэшбэк" будут по-новому, внедряют 15% для категорий, где высокое количество импорта и 5% для других товаров. До 1 марта действовала ставка 10%. Это должно поддержать украинских производителей в высококонкурентных отраслях: косметика, канцелярия, одежда и обувь, товары для животных, бытхимия, товары для дома и ремонта, часть сыров, макарон и круп. На хлеб, мясо, рыбу, фрукты, молочные продукты, овощи, яйца, консервы, сладости, другую бакалею, лекарства и товары для сада – 5%.

На что можно потратить "Национальный кэшбек":

коммунальные услуги

благотворительность

почтовые услуги

лекарства украинского производства

книги

продукты.

Замена денег

Нацбанк со 2 марта выводит из обращения купюры 1,2,5 и 10 гривен (образцы 2023-2027 годов). Ими нельзя будет рассчитаться, однако их можно обменять без ограничений в отделениях банков до 26 февраля 2027 года. Вместо них выдают монеты.

Купюры заменяют на банкноты

Купюры 200 грн

С 25 февраля в Украине ввели в наличное обращение новый вид банкнот 200 грн. Отличаются они только лозунгом "Слава Украине! Героям слава!" на одной из сторон и являются равноценными платежными средствами, которые будут находиться в пользовании с банкнотами образца 2019 года.

Выплаты некоторым профессиям по 20 тысяч гривен

С января по март энергетики работники предприятий ЖКХ и Укрзализныци привлечены к восстановительным работам получают доплату в сумме 20 тысяч гривен. Постановление об экспериментальном проекте Кабмин принял 23 января.

Переход на летнее время

28 марта в Украине планируется переход на летнее время. 0 3 ночи часы нужно перевести на час вперед. Однако переход еще могут отменить, ведь закон об этом лежит на подписи у президента еще с 2024 года.

Регистрация на НМТ

К 3 марта станет известно, в каких странах и городах можно сдать НМТ за пределами Украины. Сами сессии будут с 20 мая по 25 июня – основная, 17-24 июля дополнительная. Зарегистрироваться нужно на сайте Украинского центра оценки качества образования. Основная регистрация начинается 5 марта и продлится до 2 апреля 2026 года. Дополнительная – с 11 по 16 мая.

Отчетность для подакцизных товаров

Производители и продавцы подакцизных товаров будут представлять отчетность ежемесячно в Госналоговую службу по новым формам. Речь идет о производителях и продавцах алкоголя, табака, биоэтанола, заменителях табака, жидкостях для электронных сигарет, импортеров таких товаров и т.д. Малые производства пива и вина также должны отчитываться по-новому.

Налоговые отчеты в марте

До 2 марта следует подать финансовые отчеты за 2025 год. Также это последний день уплаты налогов за январь 2026:

земельного налога,

НДС

НДФЛ и военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода

акцизного налога

арендная плата за землю.

Тарифы мобильных операторов

С 1 марта SIM Киевстар в устройствах станет дороже. Тариф растет до 2 грн в день, предоставляется до 50 МБ интернета, 50 SMS и 50 минут в день. Также вырастет цена на тарифы:

Вкусный

• Киевстар Комфорт 2018

• LOVE UA Базовый

• LOVE UA Свобода/Свобода 2022

• Безлим Соцсети

• Без границ lite

• Твой любимый

Vodafone Украина также увеличивает стоимость тарифов. В частности, это касается:

Joice

Joice Start 2023

SuperNet Start+

Joice Start

Joice Start Special

Turbo

Joice PRO

Joice PRO 2023

SuperNet Pro

Joice MAX 2023

Joice MAX

SuperNet Unlim

Light+.

Цена вырастет на 50-90 грн в зависимости от тарифа и оператора.