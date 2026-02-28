"Это уже Третья мировая или нет?" Украине наклепали смешных мемов о войне на Ближнем Востоке

Вспомнили не только Януковича и Миндича

На фоне обострения ситуации между странами на Ближнем Востоке украинцы создали немало остроумных мемов. Подавляющее большинство – это шутки о Третьей мировой.

"Телеграф" собрал самые лучшие мемы. Заметим, что, кроме обострения ситуации между Ираном и Израилем, недавно Афганистан и Пакистан возобновили бои на пограничных участках.

Именно на этом фоне украинцы шутят, что пришла не весна, а Третья мировая война. Сюда же добавили и осла из "Шрека" с его нетерпеливыми вопросами.

Мем о войне Ирана и Израиля

Мем о войне Ирана и Израиля

Отдельной темой для мемов стала информация, что верховный лидер Ирана Аятолл Хаменей якобы был убит. Как известно, Иран один из партнеров и союзников России, именно поэтому люди вспомнили сбежавшего президента Виктора Януковича.

Мем о войне Ирана и Израиля

Мем о войне Ирана и Израиля и Януковича

Шутили и о том, что многие россияне с начала полномасштабного вторжения переехали в Дубай, ОАЭ, но и здесь их застала война. Ведь Иран 28 февраля нанес удары по военным базам США, которые находились на соседних территориях.

Мем о войне Ирана и Израиля и россиянах

Упоминали в мемах и украинского бизнесмена Тимура Миндича, который сейчас изменил внешность так, что его почти невозможно узнать. К слову, реакция большинства украинцев на начало еще одной войны в мире тоже стала мемом.

Мем о войне Ирана и Израиля и Миндича

Мем о войне Ирана и Израиля и Миндича

Мем о войне Ирана и Израиля (Мир: о нет, Третья мировая война Украинцы: ...)

Одной из самых смешных шуток среди мемов украинцев стал пес Патрон, а точнее новый пес Шайтан. О нем уже и написали соответствующую песенку: Кто защищает весь Иран? Пес Шайтан, пес Шайтан.

Мем о войне Ирана и Израиля и пса Патрона

