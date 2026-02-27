Кому-то все, а кому-то – ничего. Почему не все пенсионеры получают желаемую надбавку

Пенсионный эксперт рассказал, кто принимает важные решения по выплатам

Система доплат к пенсии должна повышать выплаты пенсионерам, но на самом деле это касается не всех. Ведь решают, кому дать надбавку, а кому — нет сами чиновники.

Об этом Виктор Богданов, пенсионный эксперт и автор издания "На пенсии", рассказал "Телеграфу" в материале "Одним плюс 1000 грн, а другим шиш: как экономят на пенсионерах и кто не получит повышения".

По его словам, система доплат к пенсии – удобный инструмент для чиновников. Ведь именно они решают, кто получит надбавку, а кто — нет. Богданов приводит конкретный пример: руководитель Пенсионного фонда Запорожской области получила звание заслуженного работника социальной сферы — и теперь при выходе на пенсию будет 25% доплаты.

"Каждый хочет какие-то доплаты заработать еще не будучи пенсионером", — говорит он.

Кроме того, по словам эксперта, есть вопросы к публичным заявлениям о пенсионной реформе. Ведь некоторые политики говорят о пенсиях, не понимая механизм. Есть немало обещаний, больше похожих на предвыборную игру с пенсионерами, чем на реальные предложения.

Так, одна из реформ предполагает создание базовой пенсии для всех где-то 4 500 грн, однако реальных действий еще нет. Богданов заключает: "Это все пока болтовня".

