Большинство водителей его забыли: какой дорожный знак можно увидеть только в некоторых городах Украины

Этот знак позволяет экономить время пешеходам

В правилах дорожного движения существуют знаки, которые водители видят ежедневно, но некоторые из них встречаются только в отдельных городах, и поэтому о них забывают. Одним из таких является знак "Диагональный пешеходный переход".

Этот знак информирует об особом типе перехода, где пешеходы могут пересекать перекресток не только прямо, но и по диагонали. Так объясняют в "green-way".

Диагональный переход — это один из видов наземных пешеходных переходов, главная особенность которого — временная остановка всего автомобильного движения на перекрестке. В это время все пешеходы могут двигаться одновременно в любом направлении, включая пересечение по диагонали.

Такие переходы устанавливают на перекрестках, где это безопасно и где есть возможность для движения пешеходов во всех четырех направлениях. Они позволяют экономить время, ведь пешеходам не приходится переходить проезжую часть дважды. Работает переход просто: все автомобили получают красный свет, а пешеходы могут двигаться в любом направлении.

Дорожный знак и ситуация на дороге. Фото: Телеграф

Отметим, что первый в Украине диагональный пешеходный переход был открыт в ноябре 2022 года во Львове на перекрестке улиц Бандеры, Антоновича и Русовых. А уже 6 июня 2023 в Одессе на перекрестке Европейской и Ланжероновской улиц заработал первый в стране переход, позволяющий пешеходам двигаться сразу по обеим диагоналям.

