Комусь все, а комусь - нічого. Чому не всі пенсіонери отримують бажану надбавку

Пенсійний експерт розповів, хто приймає важливі рішення щодо виплат

Система доплат до пенсії мала б підвищувати виплати пенсіонерам, але насправді це стосується не всіх. Адже вирішують, кому дати надбавку, а кому — ні самі чиновники.

Про це Віктор Богданов, пенсійний експерт і автор видання "На пенсії", розповів "Телеграфу" у матеріалі "Одним плюс 1000 грн, а іншим дуля: як економлять на пенсіонерах та хто не отримає підвищення".

За його словами, система доплат до пенсії — зручний інструмент для чиновників. Адже саме вони вирішують, хто отримає надбавку, а хто — ні. Богданов наводить конкретний приклад: керівниця Пенсійного фонду Запорізької області отримала звання заслуженого працівника соціальної сфери — і тепер при виході на пенсію матиме 25% доплати.

"Кожен хоче якісь доплати заробити ще не будучи пенсіонером", — говорить він.

Окрім того, за словами експерта, є питання до публічних заяв про пенсійну реформу. Адже деякі політики говорять про пенсії, не розуміючи механізму. Є чимало обіцянок, які більше схожі на передвиборчу гру з пенсіонерами, ніж на реальні пропозиції.

Так, одна з реформ передбачає створення базової пенсії для всіх десь 4 500 грн, однак реальних дій ще немає. Богданов підсумовує: "Це все поки що балачки".

