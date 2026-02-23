Индексация пенсии не для всех: кому из беднейших не светит повышение в марте

Части пенсионеров выплаты не пересмотрят из-за предыдущих доплат

Повышение пенсий по индексации в Украине запланировано на март. Окончательное постановление еще не публиковалось, однако по его проекту оно обойдет три категории украинцев — прокуроров и судей, тех у кого максимальная пенсия и тех, чьи выплаты уже повысили до минимального гарантированного уровня для самых уязвимых.

Что нужно знать:

Ожидаемое повышение пенсий — 12,1%

Минимальная пенсия для нетрудоспособных установлена на уровне 2595 грн

Меньше 3000 грн получают около 3,68% пенсионеров, более половины имеют выплаты менее 5000 грн

Ограничение максимального размера не распространяется на пенсии военных

Ожидается повышение пенсии на 12,1% — от 100 до 2595 грн. Однако глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что если в прошлом году выплаты пенсионерам довели до прожиточного минимума, они не будут индексироваться. "Если в прошлом году у пенсионера были какие-то дотяжки и доплаты, и его пенсия составляет "аж" 2 595 гривен, то эти пенсии такими же скудными и останутся", — пишет он.

Те пенсионеры, которые имеют полный стаж, могут рассчитывать на перерасчет пенсии до минимальных 3 406 грн. Напомним, для пенсионеров старшего возраста — от 70 и 80 лет, установлена другая минимальная пенсия в 2026 году после индексации — 4050 и 4213 грн соответственно.

Важно понимать: пенсионеров, получающих менее 3000 грн в Украине, — 3,68% от общего количества пенсионеров (10,2 млн). В эти более 10 млн входят не только пенсионеры по возрасту, но и те, кто имеет инвалидность, потерял кормильца и т.д. Подсчет показывает, что по меньшей мере 350 тысяч нетрудоспособных лиц получают от государства менее 3000 грн. В общей сложности, более половины пенсионеров Украины получает менее 5000 грн выплаты.

Распределение численности пенсионеров по выплатам/Данные ПФУ от января 2026 года

Что предлагает Гетманцев и какие еще есть варианты

Гетманцев считает, что выплата должна быть повышена до шести тысяч гривен. Средства предлагает перенаправить из бюджетных программ, которые называет неэффективными, в частности — национального кэшбека. Отметим, в Госбюджете, установившем прожиточный минимум для нетрудоспособных на уровне 2 595 грн, предусмотрено по меньшей мере 700 млн грн на программу "национальный кэшбек". Также в январе был зарегистрирован законопроект №14364, в котором предлагают увеличить минимальную пенсию для нетрудоспособных по возрасту с 1 апреля — 3282 грн, с 1 июля — 4791 грн, с октября – 7374 грн.

Индексация пенсий военным

Ограничения для индексации максимальной пенсии не будут распространяться на пенсии защитников Украины назначены, во время российской агрессии. С 1 марта также увеличат выплаты родным погибшим или умершим защитникам и защитницам. Минимальная выплата для каждого родителя, жены/супруга и одного нетрудоспособного иждивенца при назначении пенсии в связи с потерей кормильца должна возрасти до не менее 12 810 грн, а если иждивенцев двое или более — до не менее 10 020 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что работающие пенсионеры будут индексироваться в 2026 году. Однако на часть доплат они претендовать не могут.