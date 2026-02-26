Парадокс индексации: почему самые маленькие пенсии останутся без изменений

Часть украинских пенсионеров не почувствует индексацию

Самые маленькие пенсии украинских пенсионеров не изменятся даже после индексации. Это связано с тем, что эти пожилые люди уже получают доплаты, чтобы их пенсия дотягивала до минимального уровня.

Что нужно знать:

Индексация применяется только к рассчитанному "телу" пенсии, а не к общей сумме с доплатой

По словам Гетманцева, в результате люди фактически получают ту же сумму — на уровне прожиточного минимума

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных — 2 595 грн., в то же время фактический показатель в 2025 году составил более 8 400 грн

Об особенностях этой схемы и как исправить ситуацию "Телеграф" поговорил с председателем Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевым в материале: "Пенсии части украинцев не повышают из-за абсурдных схем".

Как отметил политик, после расчета пенсии по стажу и заработку, в случае, если сумма меньше прожиточного минимума, государство доплачивает к нему. Индексация пенсий применяется только к рассчитанной сумме по стажу и возрасту, а не к сумме доплаты.

"Правительство увеличивает "тело" пенсии, но одновременно уменьшает сумму дотяжки до прожиточного минимума. И в результате фактически человек получает ту же сумму — пенсию в размере прожиточного минимума. Такие пенсии растут не из-за индексации, а только тогда, когда повышается прожиточный минимум", — резюмирует Гетманцев.

Он подчеркнул, что схема абсурдна. По мнению Гетманцева, есть несколько выходов: изменить правила индексации или ввести базовую социальную часть пенсии на уровне фактического прожиточного минимума.

Напомним, в 2026 году установлен прожиточный минимум для пенсионеров и лиц, потерявших трудоспособность — 2595 грн. Однако фактический прожиточный минимум по меньшей мере в 3-4 раза больше. Согласно расчетам Минсоцполитики в июне 2025 года, размер прожиточного минимума составлял на одного человека в месяц – 8421,94 грн (9932,81 грн – с учетом суммы обязательных платежей).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что большинство пенсионеров Украины получают менее 5 тысяч гривен пенсии. Часть этих пенсий будет проиндексирована – им прибавят от 100 гривен.