Запуск займет месяцы? Когда аэропорт Днепра может возобновить полеты

В 2021 году количество пассажиров пересекло более 200 тысяч

Аэропорт в Днепре не сможет возобновить свою работу в кратчайшие сроки. Даже после разрешения и подтверждения безопасности полетов.

Об этом сообщили в городском совете Днепра на запрос "Телеграфа". Отметим, что на конец 2023 года Днепровский аэропорт (МА "Днепр") был возвращен под контроль государства по решению Верховного Суда.

В документе говорится, что аэропорт прекратил свою работу после начала полномасштабного вторжения, однако в настоящее время работы по подготовке к возобновлению полетов не проводятся.

"Для возобновления полетов на аэродроме г. Днепра по гражданским процедурам в течение 4-6 недель после прекращения боевых действий возможности нет", — говорится в сообщении.

Когда аэропорт Днепра может возобновить работу

Более того, предложений от авиакомпаний во время войны не поступали. Для возобновления полетов из Днепра, после окончания боевых действий, компании предстоит провести ряд работ. Речь идет об определении эксплуатанта аэродрома, составлении комиссии для проведения аудита о состоянии взлетно-посадочной полосы, зданий и коммуникаций аэродрома. Затем утвердить план восстановления, обеспечить финансирование и получить сертификат аэродрома от ГАСУ.

Таким образом, возобновление работы аэропорта Днепра может занять как минимум несколько месяцев.

Для справки

Международный аэропорт "Днепр" — это аэропорт на юго-востоке города Днепр. Главным оператором аэропорта является компания "Днеправиа". Число пассажиров на 2021 год составило 267 829 человек. Были прямые рейсы из Киева, Вены, Ивано-Франковска, Тель-Авива.

Аэропорт Днепра

Заметим, что сначала аэродром аэропорта принадлежал ООО "Галтера", но в ходе судебных заседаний, он перешёл под контроль государства. Так как компания не выполняла условия договора. Среди авиакомпаний, работавших с аэропортом, были местные "Днеправиа", Austrian Airlines, Международные авиалинии Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро аэропорт "Борисполь" может возобновить работу и полеты.