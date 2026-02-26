Пенсии части украинцев не повышают из-за абсурдных схем: Гетманцев о том, как исправить ситуацию

Откровенный разговор о том, решится ли власть наконец-то пересмотреть спецпенсии и где найти миллиарды на повышение

Миллионы украинских пенсионеров каждый год ждут индексации — и каждый год получают одно и то же. Сумма не меняется, потому что государство одной рукой повышает пенсию, а другой забирает доплату.

О том, почему пенсионная система нуждается не в косметическом ремонте, а в полной перезагрузке, "Телеграф" поговорил с председателем Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилом Гетманцевым.

— Почему пенсионеры с минимальными выплатами фактически исключены из индексации и планируется ли изменение этого подхода?

— Я как глава финансового комитета не отвечаю за сферу социальных платежей. Но для меня важно, чтобы средства, которые государство собирает в качестве налогов, работали максимально эффективно. И одним из крупнейших направлений, куда направляют средства, является социальная сфера. Поэтому все больше погружаюсь в ее аспекты. И понимаю, что там многие годы никто ничего не делал.

Относительно пенсий: согласно закону, минимальная пенсия не может быть ниже прожиточного минимума. Пенсия сначала рассчитывается по стажу и заработку. Если эта сумма меньше, государство доплачивает до минимального уровня. Индексация применяется только к рассчитанной сумме собственно пенсии, а не к доплате. В большинстве случаев даже после индексации размер основной пенсии остается ниже прожиточного минимума. Поэтому правительство увеличивает "тело" пенсии, но одновременно уменьшает сумму доплаты до прожиточного минимума. И в результате фактически человек получает ту же сумму — пенсию в размере прожиточного минимума. Такие пенсии растут не из-за индексации, а только тогда, когда повышается прожиточный минимум. Считаю эту схему абсурдной по своей логике, которую, к сожалению, правительство годами практически не меняет.

Поэтому нужно либо ввести базовую социальную часть пенсии на уровне фактического прожиточного минимума, либо изменять правила индексации. Пенсия не может быть ниже уровня выживания.

— Справедливо ли, что люди с одинаковым стажем получают разные суммы только из-за разного времени выхода на пенсию?

— Конечно, несправедливо. Здесь важно уточнить, что размер пенсии зависит не только от стажа, но и от уровня заработка (т.е. сколько было уплачено ЕСВ в течение этого стажа). Поэтому при одинаковом стаже, но разным зарплатам, разные пенсии являются логичными. Но если стаж и уровень заработка одинаковы, пенсия тоже должна быть одинаковой. Сегодня этого нет. В солидарной системе разница между пенсиями, назначенными в разные годы, может достигать 70 процентов. Еще больший разрыв существует между обычными и специальными пенсиями и это при одинаковых вкладах. Отдельной проблемой стало массовое установление разного рода доплат до определенных размеров. Такая ситуация требует перемен. Решить проблему можно только через полноценную пенсионную реформу, которая уже критично актуальна. Правительство очень затягивает эту реформу.

— Рассматривается ли механизм автоматической индексации базовой части пенсии, а не доплат?

- Формально механизм автоматической индексации действует с 2017 года. Но тот формат индексации, который сконструировали — совершенно нелепый, что проявилось с практикой использования

Пенсии ежегодно индексируются в марте по формуле, учитывающей инфляцию и рост заработных плат, что определено законом. Правительство должно было только утверждать коэффициент на основании статистических данных. Но эта формула уже много лет не обеспечивает достаточного уровня для минимальных пенсий. Многие рассчитанные пенсии постоянно оказываются ниже прожиточного минимума. Поэтому разные правительства, вместо того чтобы решать проблему комплексно, начали массово применять разные доплаты. Именно

Доплаты, а не рассчитанная за стаж пенсия стали основным элементом выплат для значительной части пенсионеров. Позже возникла потребность в индексации таких доплат. В результате автоматичность индексации основного размера пенсии нивелировалась. Поэтому и формула пенсии, и подход к индексации нуждаются в пересмотре. Это возможно только путем законодательных изменений, которые должно подготовить правительство.

О доплатах вместо базовых пенсий

— Почему государство делает ставку на временные доплаты, а не на повышение основного размера пенсии?

— Потому что это выглядит как более простое решение. Такие решения принимались на уровне правительства, а не из-за изменений в законе, потому что это быстрее. Но это латание дыр, которые только дальше усугубляют кризис и несправедливость в пенсионной системе. Дополнительным фактором стала фактическая заморозка прожиточного минимума в последние годы. Подтягивая пенсии до минимального уровня, правительство создало разных доплат настолько много, что система стала сложной и непонятной. Для многих она тоже несправедлива. Возникла "уравниловка". Пропорционально повысить все пенсии государство не может, потому что это требует очень больших средств. В то же время очевидно, что дальнейшие решения через доплаты уже не работают.

Требуются законодательные изменения и пересмотр самой формулы пенсии, чтобы размер выплат снова зависел от стажа и заработка и сохранял дифференциацию. Нам нужно отойти от временных обещаний к стабильной пенсионной системе. Чем больше разбираюсь с этими проблемами, тем очевиднее становится, что фрагментарные косметические изменения не помогут. Надо перезагружать всю систему.

— Не создает ли система доплат зависимость пенсионеров от политических решений, а не от четкой формулы?

– Да, такая зависимость уже существует. Сегодня более половины пенсионеров получают доплаты к пенсии. В результате размер выплат все меньше определяется законом и формулой. Он все больше зависит от текущих решений правительства. Это подрывает доверие к пенсионной системе. Люди перестают верить, что их пенсия действительно зависит от стажа и вкладов. Это также снижает мотивацию работать легально и платить ЕСВ. Такой подход следует изменять. Поэтому пенсионная реформа назрела.

— Планируется ли "вшивать" нынешние доплаты в базовую пенсию во избежание обесценения?

— Проблему следует решать шире, чем простой перенос доплат в базовую пенсию. Следует пересмотреть сам подход к расчету пенсий. Что я предлагал: формула должна учитывать реальные возможности экономики и демографии, а также поступления от ЕСВ. Она должна обеспечивать четкую разницу между пенсиями в зависимости от стажа и заработка. Это позволит отойти от уравниловки, возникшей из-за массовых доплат. При таком подходе часть нынешних доплат автоматически исчезнет. Они будут поглощены новым, более справедливым размером пенсии.

Правила исчисления пенсии должны стимулировать людей платить взносы, то есть работать за "белую" зарплату. Человек должен четко отдавать себе отчет, что если он платил взносы и проработал всю жизнь, он получит прогнозируемую достойную пенсию.

Базовая пенсия должна быть гарантией от государства для всех работающих на выплату фактического прожиточного минимума, без исключений. Такой подход позволит обеспечить и минимальные гарантии государства и учесть личный вклад человека через честное распределение страховой части пенсии.

О справедливости и стаже

— Будет ли пересмотрен коэффициент стоимости одного года стажа, давно не соответствующий реалиям?

— Проблему низких пенсий при большом стаже нельзя решить одним показателем. Простое повышение стоимости одного года стажа вряд ли даст ощутимый результат, и точно не решит проблему маленьких пенсий. Это будет шаг назад к точечным решениям. Требуется комплексный подход. Он должен обеспечить справедливый минимальный размер пенсии, который бы равнялся или приблизился в видимой перспективе к фактическому прожиточному минимуму и в дальнейшем честную дифференциацию между пенсиями и трудовым вкладом пенсионеров. Я уже описал, как это вижу.

— Как государство планирует выравнивать пенсии людей с большим стажем, но низкими выплатами?

— Проблема большого стажа еще и заключается в том, что охватывается период советских времен, сведений о которых часто нет, либо недостаточно, либо вообще речь идет о трудоднях и т.д. В таких условиях сложно обеспечить справедливый расчет пенсии только по формуле. Именно поэтому нам нужна универсальная пенсионная выплата, которая обеспечивала бы достойный минимальный уровень пенсии. К примеру, эксперты уже давно говорят о необходимости базовой пенсии или базовой выплаты. А уже сверх этой выплаты добавлять другую часть — страховую, которая зависит от уплаченного ЕСВ.

— Справедливо ли, что 40 лет стажа не гарантируют пенсию выше фактического минимума?

Нет, это несправедливо. Большой стаж должен обеспечивать ощутимо более высокую пенсию. Сегодня этого не происходит. Но нельзя забывать и о легальной занятости, оплате ЕСВ. Пенсионную выплату формирует не только стаж. Именно поэтому необходима комплексная пенсионная реформа. Она должна гарантировать достойные выплаты за длительный стаж. В то же время она должна сохранить разницу между пенсиями в зависимости от заработка, стимулировать легальную занятость и уплату взносов.

О финансировании и приоритетах

— Какие "неэффективные государственные программы" могут быть сокращены для повышения пенсий?

— Проблему нужно решать системно, как говорят "смотри в корень". Я, конечно, не отвечаю за эту сферу, но, вникнув в пенсионные вопросы и понимая, как в целом устроена система финансов в нашем государстве, предлагаю следующее: первоочередным решением должна быть пенсионная реформа. Она должна четко разграничить финансовую ответственность. Базовая пенсионная выплата должна финансироваться из государственного бюджета. Страховая часть должна зависеть от стажа и реально уплаченного ЕСВ. Такой подход сразу показывает, где искать деньги.

Ресурс для базовой пенсии – пересмотр неэффективных государственных программ, например "Национальный кэшбек". Ресурс для страховой части – легализация теневой занятости, зарплат "в конвертах". Сегодня все эти средства сведены в один бюджет Пенсионного фонда. Поэтому даже найденный ресурс легко растворяется в нем, в том числе и на выплаты специальных пенсий, с которыми также нужно разобраться.

Не стоит забывать и о толчке для накопительных пенсий. К примеру, мы могли бы уже сегодня зафиксировать на законодательном уровне, что через 2–3 года после завершения военного положения военный сбор трансформируется во взнос на накопительные пенсии.

Если сегодня военный сбор выполняет критически важную функцию финансирования обороны, то после войны он мог бы естественно превратиться в источник долгосрочных инвестиций в восстановление и будущие пенсии граждан.

— Есть ли расчеты, сколько реально можно перераспределить средств без ущерба для экономики?

— Сейчас правительство работает над комплексной пенсионной реформой. Насколько известно, они производят финансово-экономические расчеты. В ближайшее время они станут доступны. Уже от реальной потребности и от направлений, которые будут заложены в реформу, следует отталкиваться. Но если пересмотреть все схемы, в которых "теряются" налоги и неэффективные программы как национальный кэшбек, то мы сможем аккумулировать необходимые 150—200 млрд на повышение пенсий.

Рассматривается ли прогрессивное обложение высоких пенсий или спецпенсий?

— Вспомнилось высказывание: "Так это уже было!". Ранее уже предпринимались попытки ввести налог на высокие пенсии. Сегодня Правительство вводит ограничительные коэффициенты для отдельных специальных пенсий, которые достигали очень высоких сумм. Но судебная практика в большинстве своем признает такие решения проблемными. В результате выплаты часто возвращаются к предыдущему уровню. Поэтому этот вопрос нельзя решить точечными мерами или простыми ограничительными решениями. Нужна комплексная реформа, в частности, пересмотр системы специальных пенсий. Одним из решений может быть профессиональное пенсионное обеспечение. То есть, для отдельных категорий должны уплачиваться дополнительные взносы. Сначала формируются средства с учетом возможностей экономики, а уже после этого производятся выплаты с накопленных ресурсов. А не наоборот, как сегодня, когда годами раздавали обещания спецпенсионерам, а оказалось, что денег на их выплату нет.

О будущем пенсионной системы

— Когда ждать реальной пенсионной реформы, а не точечных решений?

— Пенсионная реформа уже давно назрела, и это стало очевидно в ходе всей дискуссии. По информации правительства, подготовка реформы продолжается. Законопроект, по словам чиновников, находится на финальной стадии. Поэтому его появление ожидается в ближайшее время. Важно, чтобы реформа не ограничилась косметическими изменениями. Она должна обеспечить достойные минимальные (базовые) пенсии всем. В то же время, она должна быть справедливой и больше вознаграждать тех, кто честно работал и на протяжении долгих лет платил взносы.

— Возможно ли введение единого прозрачного принципа "сколько оплатил — столько получил"?

— Да, это одно из ключевых направлений пенсионной реформы. Речь идет о сочетании двух принципов. Первый – гарантированный минимальный уровень пенсии для каждого. Второй — четкая зависимость размера пенсии от уплаченных взносов выше этого минимума. Такой подход должен заменить нынешнюю систему многочисленных доплат. Он сделает пенсионную систему понятной и предсказуемой. Есть доверие к пенсионной системе, появится смысл в легальной занятости, к уплате взносов в систему. А побочным эффектом станут дополнительные налоговые поступления.

— Как государство защитит пенсию от инфляции в военный и послевоенный период?

— Наша цель — провести реформу на тех принципах, как проговорили выше: достаточная базовая выплата, справедливая дифференцированная страховая выплата, вместо спецпенсий — профессиональное пенсионное обеспечение, стимулирование пенсионных накоплений. Это значит создать многокомпонентную прозрачную пенсионную систему, как это в большинстве европейских стран. Она четко разграничивает источники финансирования каждой составляющей, что позволит правильно и в нужное время направлять необходимый ресурс для поддержания покупательной способности пенсионных выплат, в том числе и в послевоенный период.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что не так с индексацией пенсии в 2026 году. Пенсионный фонд автоматически умножает среднюю зарплату по Украине на коэффициент индексации и получает новое "тело пенсии".