Одним плюс 1000 грн, а другим шиш: как экономят на пенсионерах и кто не получит повышения

Кому в марте прибавят 1000 гривен, но в то же время урежут другие доплаты.

С 1 марта 2026 года запланирована индексация пенсий в размере 12,1%. Это означает реальное повышение выплат — для одних на несколько сотен гривен, для других, кому повезло с заработком и стажем, и более чем на тысячу. Но есть те, у кого пенсия в марте не изменится.

"Телеграф" пообщался с Виктором Богдановым, пенсионным экспертом и автором издания "На пенсии", и выяснил, почему система устроена именно так, кого обходят надбавки и есть ли шанс это изменить.

Трое за бортом: прокуроры, счастливчики с максималкой и те, кому уже "подняли"

Министр социальной политики Денис Улютин подтвердил, что в марте индексация не касается трех категорий. Первая — пенсионеры, выплаты которых уже подтягивали до минимального гарантированного уровня. Вторая – те, кто получает максимальную пенсию в 25 950 гривен. Третья – прокуроры и судьи в отставке.

С первыми двумя категориями логика государства ясна, даже если и не всем нравится. Но вот третья – отдельная история. Богданов откровенно говорит: система давно позволяет получать пенсию в 30 лет.

"У нас есть прекрасные истории с прокурорами, которые в 30 лет выходят на пенсию. Кто-то по инвалидности, кто-то еще по какой-то хитрой схеме — это, честно говоря, печальная страница истории нашего государства", — говорит он.

Сорок лет за станком — и пенсия, как у того, кто почти не работал: где здесь логика

Один из самых распространенных вопросов среди украинцев — почему люди с одинаковым стажем получают разные пенсии? Эксперт объясняет, что дело не в годах, а в заработке.

Богданов отмечает, что в формуле расчета пенсии есть три составляющие — средняя зарплата по Украине, индивидуальный коэффициент заработной платы и коэффициент стажа. "Если человек всю жизнь работал на низкооплачиваемой должности — уборщицей, библиотекарем, воспитателем в садике — его коэффициент зарплаты будет меньше единицы. А значит, и пенсия будет мизерной, даже при 40 годах стажа", — говорит Виктор Богданов в комментарии "Телеграфу".

Отдельная категория - те, кто вышел на пенсию еще 20 лет назад. Тогда средняя зарплата по Украине была 8913 гривен, сейчас — 17000. Разница почти вдвое, и именно ее индексация частично должна компенсировать . Но, как отмечает сам эксперт, не все до нее доживают.

"Меня Пенсионный фонд обворовывает при этой индексации"

Виктор Богданов

Богданов сам пенсионер — со стажем в 51 год и руководящими должностями в биографии. Он подсчитал: после индексации в марте его пенсия вырастет на 1003 гривны. Но вместе с тем сократится доплата за возраст — с 570 гривен примерно до 320.

"Меня правительство и Пенсионный фонд обворовывают при этой индексации. Несправедливо. Они обрезают доплату за возраст", — говорит он.

То же самое с доплатами детям войны (родившимся с 1941 по 1945 год). Лица с официальным статусом "ребенок войны" имеют право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 66,43 грн, что регламентировано Постановлением КМУ №1381.

"Почему не индексировать эту доплату детям войны на такой же коэффициент? Не захотели рассматривать это", — отмечает он.

В общем, механизм индексации устроен так: Пенсионный фонд автоматически умножает среднюю зарплату по Украине на коэффициент индексации и получает новое "тело пенсии" — основной размер. Доплаты при этом остаются прежними. То есть базовая часть растет, а надбавки стоят на месте или уменьшаются.

Доплаты вместо реформы: как государство держит пенсионеров на крючке решений чиновников

Система доплат – удобный инструмент. Для страны. Кто решает, кому дать 25% надбавки за звание "заслуженный работник", а кому нет? Чиновники.

Богданов приводит конкретный пример : руководитель Пенсионного фонда Запорожской области получила звание заслуженного работника социальной сферы — и теперь при выходе на пенсию будет 25% доплаты.

"Каждый хочет какие-то доплаты заработать еще не будучи пенсионером", — говорит он.

А еще есть вопросы о публичных заявлениях о пенсионной реформе. По мнению Богданова, некоторые политики говорят о пенсиях, не понимая механизм. Он прямо говорит, что отдельные заявления "не соответствуют действительности" и больше похожи на предвыборную игру с пенсионерами, чем на реальные предложения.

Обещанная пенсионная реформа предусматривает базовую выплату – ориентировочно 4 500 гривен для всех. Но, как замечает сам эксперт: "Это все пока болтовня".

Что делать тем, кому сейчас 20, чтобы в 60 не жить на три тысячи

На вопрос журналиста, что нужно делать молодым украинцам сейчас, чтобы в 60 не жить на три тысячи или вообще не остаться без пенсии, Богданов ответил так: "Работодатель должен платить страховые взносы в полном объеме, а не "в конверте".

" Первое — это обязательная уплата страховых взносов в Пенсионный фонд. И во-вторых — достойная заработная плата, чтобы она была больше, чем средняя зарплата по Украине. Тогда коэффициент зарплаты будет больше единицы, и соответственно пенсия", — объясняет он.

Третье – накопление. Когда заработает накопительная пенсионная система – обязательная или добровольная – следует ею воспользоваться. Потому что рассчитывать только на государство, по мнению Богданова, рискованно.

"Надо думать самому о том, как будет на пенсии финансироваться жизнь", — говорит он.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что украинцы с пенсией в 3000 грн получат мизерную надбавку после индексации.