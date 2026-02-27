Унижение ради хайпа? Экс-ученица Кловского лицея раскрыла правду о шоу "Дурнев+1"

Девушка заявила, что шоумен сломал психику подросткам из элитной школы

Популярный украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев оказался в центре нового скандала — из-за выпуска шоу " Дурнев +1", снятого еще в 2012 году в столичном Кловском лицее. История, которой более десяти лет, внезапно вновь всплыла в соцсетях после эмоционального поста одной из бывших учениц, у которой тогда шоумен брал интервью.

Бывшая ученица Кловского лицея заявила, что после манипулятивного монтажа в шоу "Дурнев +1", одиннадцатиклассники годами страдали от хейта и насмешек

Девушка утверждает, что авторы программы вырывали фразы из контекста и значительно завышали стоимость автомобилей и вещей школьников ради создания "унизительных" образов

Девушка по имени Алина в Threads написала пост, в котором заявила, что именно после того репортажа многие школьники испытали волны хейта и психологического давления. По ее словам, подростков показали в "унизительном образе", а монтаж извратил смыслы ответов. Она утверждает, что тогда, в 11 классе, просто искренне отвечала на вопросы "репортера", не ожидая, что через месяц увидит себя в телевизоре в совершенно ином свете.

"Представьте, что вам 15–17 лет. Вы наивны, открыты, просто говорите как есть. А потом выходит сюжет, где все вырезано из контекста. И через неделю — сотни сообщений: "Ого, это же ты в том видео!"", — написала она. По словам Алины, именно после выхода программы учащиеся столкнулись с массовыми обсуждениями и издевательствами, в частности в тогдашней соцсети "ВКонтакте".

Также девушка заметила, что популярность Дурнева, по ее мнению, в значительной степени выросла после этого выпуска. В то же время она добавила, что ей повезло, потому что ее образ не стал центральным в финальном монтаже. Однако другие дети, по ее словам, испытали серьезный психологический удар.

Речь идет о выпуске шоу "Дурнев+", где телеведущий посетил Кловский лицей в Киеве первого сентября во время школьной линейки, посвященной Дню знаний. В видео шоумен спрашивает у учащихся элитной школы, как они провели лето. Большинство отвечали, что были в Монако, в Турции, на Каннах, в Карловых Варах.

Девушка, которая сейчас написала сообщение в Threads, приехавшем в лицей на машине Mercedes ML-500. В видео было указано, что оно стоит 92 тысяч долларов. Свое лето девушка, по ее словам, провела на море — была в Крыму, Болгарии и снова в Крыму.

Алина, отвечая на комментарии других пользователей, указала, что сейчас ее отец инвалид и находится в клинике. Также девушка показала свой семейный автомобиль того времени и, по ее словам, он не стоил столько, как было указано в видео.

