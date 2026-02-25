Военные ТЦК должны предъявить документы во время мобилизации: на что обращать внимание

Проведение мобилизационных мероприятий урегулировано двумя Законами Украины

На украинских улицах часто возникают споры по поводу документов, которые должны иметь военнослужащие ТЦК и СП во время мобизационных мероприятий. Процедура проверки военно-учетных документов четко прописана в украинском законодательстве.

Представитель ТЦК при проверке военно-учетного документа (ВОД) должен предъявить удостоверение уполномоченного вручать повестки лица вместе с паспортом, военным билетом или удостоверением офицера. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

Что нужно знать:

Правила проверки военно-учетных документов определяются двумя Законами Украины

Военнослужащие ТЦК и СП не могут не показать документы по требованию гражданина

Проверять ВОД граждан могут исключительно "уполномоченные лица"

"Проверка военно-учетных документов предусмотрена двумя Законами Украины. Первый – "О правовом режиме военного положения". Им определено, что граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предоставлять их для проверки уполномоченным представителям ТЦК и СП или полицейским. Второй – "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Буквально то же самое, слово в слово, там это определено. Процедура, как должна проходить проверка документов, прописана в постановлении Кабмина №560. Почему я сначала сказал о законах? Потому что слышал манипуляции о том, что вы говорите о постановлениях, а постановление это не закон, соответственно, оно не имеет силы", — сказал Истомин.

Роман Истомин

Какие документы должны иметь представители ТЦК

Он подчеркнул, что эти требования прописаны сразу в двух Законах Украины. Во-первых, обязанность граждан иметь при себе документы, во-вторых – обязанность предоставлять их для проверки.

"В постановлении №560 четко прописано, что "уполномоченный представитель" подходит к гражданину, представляется и показывает свои документы. Первое – это удостоверение лица, уполномоченного на проверку документов. Второе – служебное удостоверение личности. Если мы говорим о военных, то это военный билет или удостоверение офицера. Фактически, это два документа, которые определены постановлением №560", — пояснил Истомин.

Фрагмент из постановления по процедуре проверки ВОД

Кто должен показывать документы по требованию

Он добавил, что эти документы должны иметь все члены группы оповещения. Но показать их по требованию гражданина обязан тот, кто конкретно просит его предъявить документы.

"Обязанность прописана для военнослужащего, проверяющего документы. То есть, подошедшего и требующего предоставить ему военно-учетные документы гражданина для проверки. Он лицо, уполномоченное проверять военно-учетные документы и выписывать повестки", — сказал Истомин.

Также он указал, что образец удостоверения личности, уполномоченной на проверку документов граждан, находится в постановлении №560. Сами удостоверения утверждает глава военной администрации.

"В документе должно быть фото, фамилия, имя, отчество. Его подписывает глава военной администрации — районной или областной. Если глава ОВА подписал, то полномочия этого человека распространяются на всю область. Если это районная военная администрация, то на территорию района", — резюмировал Истомин.

Роман Истомин

