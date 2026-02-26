Наличие документов – не панацея. Почему мужчинам приходится ездить в ТЦК

Граждане обязаны сообщать об изменениях данных

Многие не понимают, почему при наличии "Резерв+" группа оповещения ТЦК может пригласить мужчину проехать в центр комплектования. Однако бывают случаи, когда данные в приложении не соответствуют данным уполномоченных лиц.

Об этом начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал "Телеграфу" в материале "Почему задерживают на улицах и кто имеет на это право откровенные ответы ТЦК на главные вопросы о мобилизации".

Что нужно знать:

При проверке документов на улице человеку могут сообщить о необходимости проехать в ТЦК, чтобы уточнить данные

Подтверждать их следует исключительно документами

Группа оповещения не может на улице обновлять данные в базе "Оберіг"

По словам Истомина, бывают случаи, когда человек показывает группе оповещения не сам "Резерв+", а распечатку с него с QR-кодом. Военнослужащие считывают его, а данные их базы и листа отличаются. В таком случае человеку следует явиться в ТЦК для уточнения информации. При этом случаев, когда данные именно из "Резерв+" отличаются от данных группы оповещения почти не было. Так как они имеют общую базу "Оберіг".

Хотя люди полагают, что группа оповещения может обновить данные буквально на улице, но это не так. Ведь доступ к базе "Оберіг" имеет только небольшой круг людей.

"У военнослужащего ТЦК нет доступа к базе "Оберіг" с правами администратора. Оператор "Оберіга" – это отдельное лицо, прошедшее обучение. У него есть специальный ключ доступа. Каждое изменение в базе "Оберіг" можно определить, кто ее сделал. Ключ доступа – это своего рода электронная цифровая подпись. И внести изменения можно не на любом ноутбуке или компьютере. Это специально определенное и оборудованное рабочее место. Это очень серьезная ответственность", — говорит Истомин.

Он отмечает, что кто-либо вносить изменения в "Оберіг" не может. Поэтому человеку следует пройти в ТЦК, чтобы внести изменения. Начальник группы коммуникации Полтавского ТЦК объясняет: "Если персональные данные военнообязанного гражданина изменились, то он обязан вообще-то сам об этом сообщить. Но если уже во время проверки документов выяснилось, что данные почему-то не внесены или не подтянулись из реестра (или, возможно, этой информации нет в реестре), то по закону нужно прибыть в ТЦК, чтобы оператор внес эти изменения. И не со слов. Изменения подтверждаются документом".

Ранее "Телеграф" рассказывал, на что следует обращать внимание у военных ТЦК во время проверки документов.