"Не от хорошей жизни". В ТЦК объяснили, почему задерживают мужчин без полиции

Группы оповещения могут работать без полиции только в исключительных случаях

По закону задержание нарушителей военного учета должно осуществляться исключительно полицейскими. Однако в реальности часто мужчин задерживают представители ТЦК — за разъяснениями, почему так происходит, "Телеграф" обратился к начальнику группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роману Истомину.

Что нужно знать:

Задерживать нарушителей военного учета имеет право только полиция

Однако на практике это часто делают представители ТЦК

При этом, по закону, они могут только проверить документы и выписать повестку

Об этом и других болезненных вопросах мобилизации читайте в интервью Истомина "Телеграфу": Почему задерживают на улицах и кто имеет на это право — откровенные ответы ТЦК на главные вопросы мобилизации

Истомин подтвердил, что административное задержание нарушителей военного учета имеет право проводить исключительно полиция. А вот выписывать повестки и вручать их могут только ТЦК и СП.

Но если говорить откровенно, то за повестками сейчас очень мало кто приходит… Люди банально игнорируют эту свою обязанность прибыть за повесткой, – говорит Истомин

Роман Истомин

В то же время, право проверять документы имеют и полицейские, и ТЦК. Если документы в порядке, мужчина идет по своим делам. Если нет — проводится административное задержание.

Да, проводить задержания должны исключительно полицейские. Почему происходит то, что мы видим?.. Не хочется критиковать другие силовые структуры… Ну, не от хорошей жизни ТЦК и СП этим занимаются. Это должна делать полиция. Причем она обязана проводить административное задержание без участия ТЦК и СП. Почему мы видим такие видео? Ну, очевидно, потому что приходится, — заявил Истомин

Он напомнил, что недавно глава Нацполиции Иван Выговский говорил, что проведение мер мобилизации вредит имиджу полиции. Однако, подчеркнул Истомин, полиция не проводит мер по мобилизации, она только делает свою часть работы – административное задержание.

Группы оповещения могут работать без полицейских только в виде исключения. К примеру, если полицейский не вышел на дежурство.

Без полиции ТЦК фактически не могут выполнять свои задачи. Задача ТЦК не состоит в том, чтобы проверить военно-учетный документ и несмотря на результаты попрощаться. Задача состоит в том, чтобы если есть какие-то проблемы, то устранить их – провести административное задержание и доставить в ТЦК. Если ТЦК встретят такого человека на улице без полиции, у них нет полномочий его задерживать. То есть эффективности ноль, — резюмировал Истомин

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему суды не сажают тех, кто воюет с ТЦК. По закону, за "защиту от бусификации" можно получить реальный срок заключения.