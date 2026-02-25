Смена пола: освобождает ли от мобилизации и какие нужны документы
Важен юридический пол в паспорте
В Украине люди могут формально изменить пол в документах с мужского на женский, и это может освободить их от мобилизации. При этом реальные медицинские операции для смены пола делать не обязательно.
Что нужно знать:
- Юридически зарегистрированная смена пола влияет на воинский учет
- Харковский суд постановил, что человек с обновлённым полом в паспорте должен быть исключен из списков военнообязанных
- Для военного учета важен юридический пол, указанный в документах, даже если физиологически человек остался прежним.
Об этом говорится в материале Судебно-юридиеской газеты. Отмечается, что новый подход в украинской судебной практике обозначен в связи с решением суда в Харькове относительно ведения воинского учета в условиях военного положения: официально зарегистрированная смена пола подлежит обязательному учету в ТЦК.
Так, Харковский суд постановил, что человек, который изменил пол с мужского на женский в паспорте и других документах, должен быть исключен из списков военнообязанных. Для военного учета важен юридический пол, указанный в документах, даже если физиологически человек остался прежним. Это решение вызвало вопросы, потому что в законе нет чёткой инструкции, как обновлять данные о призывниках после смены пола.
Решение вызвало вопросы, поскольку в законе отсутствует чёткая инструкция, как обновлять данные о призывниках после смены пола. Медицинское заключение о гендерной дисфории не говорит о том, может ли человек служить в армии, поэтому военные реестры могут не совпадать с паспортными данными.
Какие документы необходимы для смены пола
Медицинские документы
- Заключение медико-генетической, эндокринологической или психиатрической комиссии о необходимости изменения пола.
- При необходимости — справки о гормональной терапии или проведённой хирургической коррекции.
Паспортные и гражданские документы
- Заявление о внесении изменений в свидетельство о рождении.
- Копия паспорта гражданина Украины.
- Свидетельство о рождении.
Судебное решение (если требуется)
- В некоторых случаях необходимо решение суда о признании изменения пола.
Дополнительные документы
- Фотографии установленного образца для обновления паспорта.
- Квитанция об уплате государственной пошлины.
