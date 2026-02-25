Смена пола: освобождает ли от мобилизации и какие нужны документы

Важен юридический пол в паспорте

В Украине люди могут формально изменить пол в документах с мужского на женский, и это может освободить их от мобилизации. При этом реальные медицинские операции для смены пола делать не обязательно.

Что нужно знать:

Юридически зарегистрированная смена пола влияет на воинский учет

Об этом говорится в материале Судебно-юридиеской газеты. Отмечается, что новый подход в украинской судебной практике обозначен в связи с решением суда в Харькове относительно ведения воинского учета в условиях военного положения: официально зарегистрированная смена пола подлежит обязательному учету в ТЦК.

Так, Харковский суд постановил, что человек, который изменил пол с мужского на женский в паспорте и других документах, должен быть исключен из списков военнообязанных. Для военного учета важен юридический пол, указанный в документах, даже если физиологически человек остался прежним. Это решение вызвало вопросы, потому что в законе нет чёткой инструкции, как обновлять данные о призывниках после смены пола.

Решение вызвало вопросы, поскольку в законе отсутствует чёткая инструкция, как обновлять данные о призывниках после смены пола. Медицинское заключение о гендерной дисфории не говорит о том, может ли человек служить в армии, поэтому военные реестры могут не совпадать с паспортными данными.

Какие документы необходимы для смены пола

Медицинские документы

Заключение медико-генетической, эндокринологической или психиатрической комиссии о необходимости изменения пола.

При необходимости — справки о гормональной терапии или проведённой хирургической коррекции.

Паспортные и гражданские документы

Заявление о внесении изменений в свидетельство о рождении.

Копия паспорта гражданина Украины.

Свидетельство о рождении.

Судебное решение (если требуется)

В некоторых случаях необходимо решение суда о признании изменения пола.

Дополнительные документы

Фотографии установленного образца для обновления паспорта.

Квитанция об уплате государственной пошлины.

