ТЦК не имеют права задерживать? Омбудсмен дал четкий ответ

В Украине зафиксированы десятки сведений, которые имеют признаки уголовных нарушений со стороны ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 9 февраля выступил в парламенте. Он поднял тему ТЦК и дал четкий ответ, чего не могут делать их сотрудники.

Об этом передает народный депутат Алексей Гончаренко. По его словам, Лубинец во время заседания ВСК (Временная специальная комиссия) пояснил, какие действия ТЦК могут расцениваться как нарушения Конституции и Европейской конвенции по правам человека. ТЦК не имеют права:

задерживать;

арестовывать;

удерживать граждан Украины.

"В 2025 году органы досудебного расследования внесли 34 сведения о совершении работниками ТЦК действий, которые имеют признаки Уголовных правонарушений" — сказал Лубинец.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны Украины готовят "тотальный" цифровой контроль за мобилизованными. Каждый шаг призывника теперь будет фиксироваться через QR-коды и электронные реестры.