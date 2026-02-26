Обирають між премією та окопами? Чому співробітники ТЦК йдуть на жорсткі затримання

Військовослужбовці ТЦК не отримують додаткових коштів за мобілізованих, як і суворих покарань

У зв'язку з мобілізацією в Україні з'явилось багато міфів, щодо того, чому працівники ТЦК та СП затримують громадян на вулицях. Серед найпопулярніших версій — додаткова премія за кількість мобілізованих, або суворе покарання за невиконання плану у вигляді "відправлення на фронт".

Насправді, це лише міфи і вони не відповідають дійсності. Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розказав начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Чому затримують на вулицях і хто має на це право — відверті відповіді ТЦК на головні питання про мобілізацію

Що потрібно знати:

Мобілізація в Україні проводиться згідно з планом

Якщо ТЦК не виконує план з мобілізації, суворе покарання не передбачене

Також військовослужбовці ТЦК не отримують премій за кожного привезеного громадянина

"ТЦК та СП – це військова установа. У нас є цивільні працівники, але основна маса це все ж таки військовослужбовці. Начальник ТЦК – це офіцер, його заступники – офіцери, начальники районних ТЦК, відділів – це все офіцери в званні "полковник" і нижче. Відповідно, якщо офіцер, полковник отримує наказ дати війську певну кількість людей і не виконує його, то чи нормально це? У нього наказ. Він військовослужбовець, офіцер. У нього звання, досвід військової служби. І тут він не виконує наказ", — розповів Істомін.

Роман Істомін

Він зазначив, що, умовно кажучи, всі області приблизно на одному рівні виконують план з мобілізації. Якщо всі виконують, а хтось із начальників відверто не виконує свої обов'язки, то, звичайно, на нього буде накладатися дисциплінарне стягнення.

"Але "в окопи" вони не поїдуть. Начальник ТЦК – полковник, а полковник в окоп, як хтось би там хотів в коментарях, не поїде. Це кримінальна справа повинна бути з позбавленням військового звання до солдата. Після кількох стягнень за систематичне невиконання наказів, якщо його раптом знімуть з посади, то полковник поїде заступником командира бригади, командиром батальйону. Посад у війську дуже багато, і далеко не всі вони бойові", — пояснив Істомін.

Роман Істомін

Він додав, що це не тільки для ТЦК умова. Будь-де в армії так: якщо ти не справляєшся з посадою, ти будеш виконувати обов'язки на іншій.

"Так само, неодноразово чув таке, якщо солдати, які проводять заходи оповіщення, не доставлять певну кількість людей, то вони поїдуть на фронт. Такого немає. Як і немає премій за кожного доставленого. Грошове забезпечення військовослужбовця чітко визначене. Немає премії за доставлення військовозобов'язаного, це цілковита брехня", — наголосив Істомін.

