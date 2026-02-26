Відмова від територій не врятує життя людей? Історик пояснив, чому поступки РФ небезпечні

Поступка територій не гарантує миру

Дискусія про те, чи варті окуповані українські території людського життя, все частіше звучить у публічному просторі. Безперечно, важливіше за життя людей нічого не існує, але важливо врахувати, що відмова від територій на користь РФ не принесе Україні мир. Це лише додатковий стимул для країни-агресора йти далі.

Що потрібно знати:

Питання окупованих територій не можна розглядати лише через призму збереження життів

Під загрозою в перспективі можуть опинитися інші регіони України, якщо агресор побачить результат тиску

Відмова від земель створить небезпечний прецедент і може спровокувати нові конфлікти у світі

Про це розповів Владлен Мараєв, історик, автор та ведучий каналу "Історія Без Міфів", в інтерв’ю на YouTube-каналі "Орестократія". Він вважає, що питання слід розглядати ширше — не лише з гуманітарної, а й з геополітичної та правової точки зору.

Мараєв прокоментував розмови про те, що російський глава Володимир Путін нібито переконав американського президента Дональда Трампа, що він має право на Донбас. Історик не погоджується з цим і зазначає, що Сполучені Штати офіційно не заявляли про готовність визнати російську окупацію чи анексію українських земель. Розмови про вільні економічні зони або лінію розмежування не означають визнання втрати територій.

Експерт каже, що Україна насамперед воює за збереження власної незалежності. З тезою "землі не варті людських життів" він погоджується, але пояснює важливий нюанс — людське життя — безумовно, найвища цінність, але офіційна поступка територій не принесе Україні мир. Навпаки, це може стати стимулом для подальшої агресії з боку Росії. Тобто якщо країна-агресор отримає сигнал, що тиск працює, а далі можуть бути спроби захоплення Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Полтавської, Миколаївської областей, а також Одеси.

Тому це, безперечно, стане наступним кроком Російської Федерації. У разі України — рішення, звісно, за нашим військово-політичним керівництвом, яке має доступ до реальної картини того, що відбувається в країні, якими ресурсами ми володіємо, який рівень підтримки наших партнерів. Чи можемо ми продовжувати боротьбу чи не можемо — рішення завжди за ними наголосив історик.

У той же час Мараєв додав, що всі, хто робить будь-які публічні заяви про відмову від територій, є зрадником України, оскільки Конституція України прямо забороняє зміну території держави.

Відповідно, навіть якщо щось подібне колись десь хтось ініціює, завжди можна сказати потім, коли завгодно, що подібний референдум був незаконним пояснює Мараєв.

Україна могла б навіть використати цей територіальний фактор як інструмент тиску на партнерів, якщо вони надають нам надто мало допомоги, оскільки відмова України, навіть формальна від будь-якої частини своїх територій, неодмінно призведе до зламу всього світового порядку і вдарить по всіх країнах, у тому числі й нашим партнерам. Історик пояснює, що у такому разі це легалізує будь-які територіальні претензії одних держав до інших.

А цих претензій у світі тисячі. Практично кожна держава має якісь давні історичні травми. Практично ніде державні кордони не проходять ідеально кордоном розселення різних народів. Скрізь є загроза іредентизму. Тобто там є наша меншість за кордоном і ми хочемо, можливо, собі її повернути в нашу країну. Тому якщо поточна війна за незалежність України призводить до якогось такого рішення, яке змушує Україну відмовитися від будь-якої території, це призводить знову ж таки не до миру, а до вибуху десятків і сотень конфліктів по всій планеті. додає він.

Мараєв каже, що цю думку необхідно постійно доносити до партнерів. Крім того, в жодному разі не можна допустити того, щоб рішення було ухвалено як офіційну відмову від своїх територій для того, щоб не призвести до повного шару світопорядку.

А по-друге, як я вже казав, це просто суперечить Конституції України. І таке рішення, воно ніколи не набуде легітимності та сили. Будь-яка нова влада, яка в Україні потім прийде, завжди матиме можливість сказати, що всі ці рішення були прийняті під тиском, у важких умовах, під примусом або якось ще інакше, бо вони суперечать Конституції України. підсумував він.

