Вопрос территорий не решится без… Зеленский высказался о завершении войны и встрече с Путиным

Президент Владимир Зеленеский заявил, что невозможно решить территориальный вопрос без встречи с лидером России Владимиром Путиным. Теперь именно эта тема остается краеугольной в переговорах делегаций США, РФ и Украины.

Об этом сообщил президент. По его словам, вопрос территорий остается самым трудным и требует максимального внимания.

"Без нашей личной встречи с Путиным невозможно решить территориальные вопросы", — заявил Зеленский.

