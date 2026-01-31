Вопрос территорий не решится без… Зеленский высказался о завершении войны и встрече с Путиным
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Президент Владимир Зеленеский заявил, что невозможно решить территориальный вопрос без встречи с лидером России Владимиром Путиным. Теперь именно эта тема остается краеугольной в переговорах делегаций США, РФ и Украины.
Об этом сообщил президент. По его словам, вопрос территорий остается самым трудным и требует максимального внимания.
"Без нашей личной встречи с Путиным невозможно решить территориальные вопросы", — заявил Зеленский.
Новость дополняется…