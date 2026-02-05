Вопрос не в территориях: прекратится ли война, если Россия получит Донбасс
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Вывод украинской армии с неоккупированных РФ территорий Донецкой области не остановит войну. Напротив, этот шаг лишь обусловит еще более жестокое нападения России в будущем.
Кремль сможет расширить агрессию на другие регионы Украины. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал политический эксперт и управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.
Что нужно знать:
- Выход ВСУ с Донбасса не остановит войну
- Эта территория прикрывает Днепропетровщину и Запорожье от руссийской армии
- Россия стремится получить контроль над регионом без боев и потерь
Удовлетворит ли Донецкая область аппетиты РФ
"Здесь же вопрос не в территориях. Здесь вопрос, остановится ли война, если Украина уйдет с Донбасса. Нет, не остановится. Будет новая война, еще более жестокая", — сказал Загородний.
По его словам, сделав это Украина оставит территории, которые не давали россиянам продвигаться дальше в глубь территории Днепропетровской и Запорожской областей. Это будет играть на руку россиянам, которые без боя и потерь захватят значительные территории, которые станут плацдармом для дальнейшего наступления.
Сколько территории Донецкой области захватили россияне за 2025 год
Согласно информации СМИ, в течение 2025 под оккупацию попало еще 10,9% территории Донецкой области. Больше всего россияне захватили в июле — 1,7% территории региона, а меньше всего — 0,3% в марте.
По состоянию на начало 2026 года, из 26,5 тыс. км² общей площади Донецкой области под оккупацией пребывает 20,65 тыс. км². Это составляет 77,8% территории области.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что журналист Виталий Портников объяснил, зачем Владимиру Путину нужен Донбасс и какие у него главные цели.