"Уже заплачена большая цена": Жорин объяснил, может ли закончиться война без потери территорий

США и Трамп преследуют одну цель и она не об интересах Украины

Сейчас на переговорах самым острым вопросом остаются территориальные уступки. Однако достичь настоящего мира сейчас почти невозможно даже с потерей территорий.

Об этом рассказал Максим Жорин, заместитель командира 3-го армейского корпуса, главному редактору OBOZ.UA Орест Сохару. По его мнению, любые разговоры за переговорным столом о мире и соглашении в конечном итоге не будут иметь досрочную перспективу.

Что нужно знать:

Президент Зеленский и украинцы не имеют права отдавать свои территории

США и Трампу все равно как закончится война для Украины и России

Бесспорный долгосрочный мир с Россией пока почти невозможен

Жорин считает, что все силы сейчас следует концентрировать на том, чтобы закончить войну. Но не следует забывать, что соглашение с Россией вряд ли будет носить бессрочный характер и по-настоящему будет гарантировать мир в Украине.

"Нельзя ставить вопрос (стоять за территории — ред.) любой ценой. Это тоже совершенно очевидно, потому что цена уже заплачена очень, очень высокая. Более того, сейчас мир достаточно циничен сам по себе", — говорит военный.

Он отмечает, что сейчас США и президент Дональд Трамп преследуют цель — завершить войну в Украине. И фактически, Белый дом не волнует, на каких условиях Украина подпишет соглашение и в каком состоянии выйдет из войны.

"Поэтому не может стоять вопрос любой ценой. Нельзя, безусловно, идти на эти слепые компромиссы, на которые нас толкают. Никто в Украине не может отдать ни одной нашей территории. Нет просто такого права ни морального, ни юридического, ни у кого в руководстве нашей страны", — подчеркивает Жорин.

Резюмируя, он добавляет, что президент Владимир Зеленский не идет на территориальный компромисс, но он понимает, что настоящего мира с Россией будет достичь довольно трудно. Даже эти же гарантии безопасности от Европы и США не дадут Киеву уверенности, что в один день украинцы не проснутся от взрывов как 24 февраля 2022 года.

"Единственный для нас вариант — это все же добиваться тех условий, на которых мы будем уверены там в гарантиях, в условиях, которые будут подходить для нас по условному перемирию, миру или как это там будет назваться. Но это все равно будет условно. Все понимают, что эта история будет временной, какая бы она ни была. Отдадим ли мы территорию — это будет временно до того, как будет претензия на новые территории. Не отдадим территории — это будет условный перерыв до того, как они все-таки вернутся к вопросу их захвата", — говорит военный.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как долго Россия сможет финансировать войну против Украины.