Новый раунд переговоров, смерть Путина и территории. Главное из нового интервью Зеленского

Самым трудным вопросом остается территориальный

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас на переговорах у трех сторон есть три разных взгляда на вопросы территорий. Общего мнения в Женеве не достигли, но Киев доверяет президенту США Дональду Трампу.

Об этом украинский лидер заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. "Телеграф" собрал главные тезисы президента по этому разговору.

Главные заявления президента:

У трех сторон три разные точки зрения по вопросу о территориях . В Женеве работала военная и политическая группа. У военной есть прогресс, стороны обсуждают вопросы мониторинга прекращения огня после окончания войны. А на политическом направлении все сложнее — нет одной точки зрения, есть три разных.

Следующие мирные переговоры снова состоятся в Швейцарии.

Я знаю РФ гораздо лучше, чем Путин, знает Украину. Для меня важнее другое — поскорее закончить войну.

Я не думаю о том, чтобы убить Путина. Это не остановит войну. В их системе другой человек не станет таким же, как Путин.

Мне не нужна эта историческая хр*нь (от Путина — ред.). Это только способ затянуть процесс. Не нужно тратить время на старые исторические вопросы – при всем уважении к истории. Я не хочу тратить время на все это. Нам нужно закончить войну сейчас.

Даже если меня не станет – это не сломает Украину.

Я доверяю Трампу в самом важном — завершении войны. Я верю, что это (смерти гражданских и военных — ред.) очень болезненно для него и он говорит об этом. Я верю, что он может закончить эту войну. Но я не знаю об отношениях Трампа с Путиным, я хочу быть откровенным.

Никто в Украине не поддержит сдачу территорий , потому что десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту землю. Мы не можем просто уйти с Донбасса. Это невозможно. Это наша территория. И, конечно, та часть, которая сейчас оккупирована, тоже наша территория.

РФ хочет выборов в Украине, чтобы устранить меня. Если будет 2 месяца перемирия, я подниму вопрос о выборах. Люди не хотят их проводить во время войны.

Украина выполнила все, что необходимо для вступления в НАТО, но окончательное решение зависит от стран Альянса.

