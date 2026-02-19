Новый раунд переговоров, смерть Путина и территории. Главное из нового интервью Зеленского
Самым трудным вопросом остается территориальный
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что сейчас на переговорах у трех сторон есть три разных взгляда на вопросы территорий. Общего мнения в Женеве не достигли, но Киев доверяет президенту США Дональду Трампу.
Об этом украинский лидер заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. "Телеграф" собрал главные тезисы президента по этому разговору.
Главные заявления президента:
- У трех сторон три разные точки зрения по вопросу о территориях. В Женеве работала военная и политическая группа. У военной есть прогресс, стороны обсуждают вопросы мониторинга прекращения огня после окончания войны. А на политическом направлении все сложнее — нет одной точки зрения, есть три разных.
- Следующие мирные переговоры снова состоятся в Швейцарии.
- Я знаю РФ гораздо лучше, чем Путин, знает Украину. Для меня важнее другое — поскорее закончить войну.
- Я не думаю о том, чтобы убить Путина. Это не остановит войну. В их системе другой человек не станет таким же, как Путин.
- Мне не нужна эта историческая хр*нь (от Путина — ред.). Это только способ затянуть процесс. Не нужно тратить время на старые исторические вопросы – при всем уважении к истории. Я не хочу тратить время на все это. Нам нужно закончить войну сейчас.
- Даже если меня не станет – это не сломает Украину.
- Я доверяю Трампу в самом важном — завершении войны. Я верю, что это (смерти гражданских и военных — ред.) очень болезненно для него и он говорит об этом. Я верю, что он может закончить эту войну. Но я не знаю об отношениях Трампа с Путиным, я хочу быть откровенным.
- Никто в Украине не поддержит сдачу территорий, потому что десятки тысяч украинцев погибли, защищая эту землю. Мы не можем просто уйти с Донбасса. Это невозможно. Это наша территория. И, конечно, та часть, которая сейчас оккупирована, тоже наша территория.
- РФ хочет выборов в Украине, чтобы устранить меня. Если будет 2 месяца перемирия, я подниму вопрос о выборах. Люди не хотят их проводить во время войны.
- Украина выполнила все, что необходимо для вступления в НАТО, но окончательное решение зависит от стран Альянса.
Ранее "Телеграф" рассказывал, для чего президенту России Владимиру Путину свободная экономическая зона на Донбассе.