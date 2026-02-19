Вопрос точно не в Донбассе: почему Путин продолжит войну, даже если получит территории

Получив украинские территории, Россия точно пойдет дальше

Требования России по выходу украинских войск с неоккупированной части Донецкой области не имеют никаких рациональных аргументов. Более того, даже получив их путем переговоров, они не умерят своих аппетитов.

Главный вопрос заключается в политических амбициях руководства РФ. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал военнослужащий ВСУ, бывший спикер КГВА Евгений "Шейх" Иевлев.

Что нужно знать:

Россия пытается получить украинские территории без боя

Даже если Украина их уступит, это не остановит агрессию

Россияне воспринимают все через призму имперского мышления

"Почему, если они не смогли военным путем захватить за четыре года территорию всей Донецкой области? Хоть одна причина есть, почему мы сегодня должны отдать им незахваченную территорию? Мне лично непонятно. Это если мы говорим с позиции справедливости. И это самый тупик", — отметил Иевлев.

По его словам, Украина не согласится выйти из Донецкой области на таких условиях. Россияне, скорее всего, тоже, и компромисса в этом вопросе добиться невозможно.

"Вопрос исключительно в том, лично моя позиция, лично моя, пока американская сторона не надавит на российскую сторону настолько сильно, чтобы они поняли. Вот смотрите, откровенно, у нас были мечты там вернуть границы 1991 года. Потом говорили: "Вернемся до февраля, когда началось полномасштабное вторжение". То есть, на один компромисс пошли, типа мы оставляем незакрытым вопросы оккупированных наших территорий. На второй компромисс пошли: "Окей, давайте уже по линии разграничения". Нет, выйдите оттуда. То есть, нам диктуют, диктуют, диктуют. Мы воспринимаем компромиссы, компромиссы, компромиссы", — рассказал Иевлев.

Он объяснил, что украинская сторона в переговорах проявляет гибкость, потому что понимает, что эту войну нужно завершать. А российская сторона никакой гибкости к компромиссу не проявляет.

"А где тогда справедливость и о чем там говорит американский президент, что сейчас есть прекрасное время заключить сделку? Заключить соглашение на каких условиях? На тех условиях, чтобы отдать Российской Федерации все цели, которые она ставила перед собой, когда начинали эту войну против Украины", — сказал Иевлев.

Он подчеркнул, в таком случае, не было никакого смысла оказывать какое-либо сопротивление, жертвовать столькими жизнями и здоровьем десятков, если не сотен, тысяч человек.

"Второе, понимаете, мало кто задумывается над термином, что если сегодня Путину отдать то, что он хочет, то завтра или послезавтра он продолжит эту историю. Это совершенно очевидно, потому что для человека, у которого с логикой, здравым смыслом все хорошо, понятно, что для Путина вопрос точно не в территории. В Российской Федерации неосвоенных территорий просто куча, где можно строить, делать все что угодно", — отметил Иевлев.

Он пояснил, что о полезных ископаемых, которые есть на территории Донецкой области, речь тоже не может идти. Потому что на территории Российской Федерации есть еще множество неразработанных месторождений нефти, никеля, лития, алюминия и всего что угодно.

"У них всего этого достаточно. То есть вопрос не в этом, вопрос в политических амбициях. Вопрос в том, за счет какой экосистемы функционирует империя. Собственно, исключительно за счет этой, то есть, дав сегодня россиянам то, что они хотят, никакие гарантии безопасности не обезопасят от того, что через три года Путин не скажет, что нет, мы подумали и решили, что ради нашей безопасности нам нужно контролировать весь украинский регион. Он демократический будет, он будет классный, но мы должны его весь контролировать. Поэтому как-то так", — резюмировал Иевлев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что, по словам президента Владимира Зеленского, на переговорах стороны имеют разные взгляды на вопросы территорий Украины. Общего мнения в Женеве не достигли, но Киев доверяет президенту США Дональду Трампу.