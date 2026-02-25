В Турции разбился F-16. На что способен этот самолет, который является частью украинской ПВО (фото и видео)

Эти самолеты защищают украинское небо

В Турции самолет F-16 упал на автомобильное шоссе и загорелся. Погиб пилот.

Что нужно знать:

F-16 является самым распространенным боевым самолетом в мире

Эти истребители, переданные Украине партнерами, являются важной частью украинской ПВО

Причины авиакатастрофы F-16 в Турции устанавливает комиссия

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турецкой Республики. Отмечается, что боевой F-16 около часа ночи по местному времени взлетел с главной авиабазы в Балыкесире. Вскоре связь с бортом была потеряна.

Место крушения

Спасатели на месте аварии

Истребитель, выполнявший плановый полет, упал в районе трассы Измир-Стамбул, движение было перекрыто. Начался сильный пожар, пишет Yeni Akit. Обломки самолета разлетелись на сотни метров. Причину аварии устанавливает комиссия по расследованию авиакатастроф.

🔴 Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı görev uçuşu esnasında 00:50 sıralarında kaza kırıma uğradı.



1 pilotumuz şehit oldu. 🇹🇷



- Balıkesir Valiliği

https://t.co/PIBjvCNkre — VoW (@voiceofworldco) February 24, 2026

Самолет F-16 – что о нем известно

Самолет впервые попал на вооружение США в далеком 1978 году. F-16 стояли или стояли на вооружении около 30 стран мира.

По состоянию на 2018 год их было произведено более 4,5 тысяч единиц, что сделало F-16 самым распространенным боевым самолетом в мире. В течение своего существования истребитель претерпел немало модификаций и улучшений, из-за чего до сих пор не потерял актуальность.

F-16 применялись почти во всех современных конфликтах. Также задокументированы свидетельства о 65 воздушных боях между ними и советскими/российскими самолетами. Примечательно, что во всех из них F-16 выходил победителем.

Истребитель F-16, характеристики

Характеристики F-16

размах крыльев – 9,45 м (увеличивается до 10, если на концах крыльев прикреплены ракеты);

максимальный взлетный вес – 21,7 тонны;

полезная нагрузка – 8,7-8,8 тонн в зависимости от двигателя;

двигатель – 7,7 тысячи кгс без форсажа, 13,1 тысячи кгс с форсажем;

боевой радиус – в зависимости от нагрузки от 1,3 до 1,7 тысяч километров;

максимальная скорость — 2178 км/ч на высоте 12 200 м.

Вооружение F-16 — 20-мм шестиствольная пушка M61A1. Также на истребитель устанавливают бомбы и ракеты разных типов, которые могут быть размещены на 9 точках крепления.

Как рассказывал "Телеграф", летом прошлого года украинский F-16 сбил российский Су-35 на Курском направлении. В него попала ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM, дальность которой 160 км.